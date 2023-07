Elektro Tage 2023: Wie schaffen wir als Gesellschaft die Mobilitätswende?

Das größte E-Mobilitätsevent Österreichs versteht sich als offene Branchen Plattform, mit dem Ziel die Mobilitätswende voranzutreiben

„Wie schaffen wir als Gesellschaft die Mobilitätswende?“, so lautet das Motto der diesjährigen Wiener Elektro Tage. Die Mobilität ist der zentrale Schlüssel zum Ausstieg aus der fossilen Energie. Die Mobilitätswende ist einer der Schlüsselfaktoren zur Erreichung der Klimaziele. Richtig umgesetzt kann sie auch in Österreich zu einem gewaltigen Wirtschaftsmotor werden. Mobilität geht uns alle etwas an und das auf allen Verkehrswegen – respektive auf der Strasse, der Schiene, in der Luft oder im Wasser. Aus diesem Grunde präsentieren sich beim diesjährigen Event Aussteller mit vollelektrischen Lösungen für alle Verkehrswege.

Die zahlreich vertretenen Auto- und Zweirad-Marken präsentieren eine breite Palette an Produkt- Neuheiten. So werden unter anderem von Marken aus dem Bereich Automotive der AUDI e-tron GT und der Q8 e-tron, der CUPRA Tavascan, der Fiat 600, der FORD-Mustang Mach-E und Explorer, der KIA EV6, der smart #1, der Škoda ENYAQ RS iV, der ID.4 (als Polizei Umbau seitens des BMI), der ID.7 von Volkswagen sowie der ID. Buzz Pro von Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert. Im Bereich Zweirad werden die Vespa Elettrica, die Piaggio 1 und der Seat Mó zu sehen sein.

Die Porsche Bank präsentiert mit sharetoo Carsharing und sharetoo Autoabo die Mobilitätslösungen der Zukunft. Die ÖBB präsentieren mit Rail & Drive eine innovative und flexible Kombination aus Reisen mit Bahn und Auto.

Urban Air ist eines der Highlights aus dem Bereich innovativer Konzepte zur Nutzung des Luftraumes. FACC wird im Herzen von Wien eine autonom fliegende, elektrische Passagierdrohne präsentieren und damit zeigen, dass E-Mobilität auch in der Luft wichtig werden wird.

Über das Wasser kann man unter anderem mit dem vollelektrischen AUDI e-tron foil by Aerofoils gleiten.

In Sachen E-Lade-Infrastruktur präsentiert Wien Energie Lade-Tarife und öffentliche Infrastruktur, die OMV mit eMotion ein Netz von mehr als 16.000 Ladepunkten in ihren Kernmärkten in Mittel- und Osteuropa, der ÖAMTC seine ÖAMTC ePower und die WKO den Matrix Charging Connector und das Matrix Charging Pad von der Firma Easelink. Moon Power präsentiert Komplett-Lösungen aus dem Bereich E-Lade-Infrastruktur und die Firma Saubermacher wird unter anderem Behälter für beschädigte und unbeschädigte Li-IO-Batterien ausstellen.

Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Am zweiten Tag der Veranstaltung findet auf der Hauptbühne das 13. vie:mobility Symposium statt.

Die meisten ausgestellten Fahrzeuge können direkt aus der Garage unter dem Rathausplatz für eine Probefahrt gebucht werden.

Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um die Elektro–Mobilität

Ein eigener Podcast zu den Wiener Elektro Tagen ist ab sofort auf vielen Plattformen zu hören. In der ersten Folge hat Moderatorin Miriam Steurer mit dem Sprecher des Veranstalters, Andreas Martin, über die wichtigsten Fragen rund um die Elektro-Mobilität gesprochen – von der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Österreich, Batteriekapazitäten und Reichweiten, bis hin zu den Anschaffungskosten von E-Autos und vieles mehr.

Link:

https://open.spotify.com/episode/1wcUOjmTXfkv8Xknr4Vxcr

https://music.amazon.de/podcasts/7050afa7-7cf0-425f-bee3-e3ffc64b6441/wiener-elektro-tage

https://podcasts.apple.com/at/podcast/wiener-elektro-tage-interview-mit-andreas-martin/id1682406909?i=1000608902602

Google Podcasts – Wiener Elektro Tage

Auszug der teilnehmenden Marken (Stand Juni 2023):

u.a. ARBÖ, AUDI, Bundesministerium für Inneres (BMI), CUPRA, FACC, Fiat, Ford, KIA, MOON POWER, ÖAMTC, ÖBB Rail & Drive, OMV, Saubermacher, SEAT MÓ, Sharetoo, ŠKODA, Smart, Vespa/Piaggio, VW, VW Nutzfahrzeuge, Wien Energie, WKO Wien

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne (Stand Juni 2023):

u.a. LEMO, DELADAP, Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021) und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2023:

Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. September 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 17. September 2022

11:00-15:00 Uhr

Trailer Elektro Tage 2023

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, ŠKODA, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Die Agentur veranstaltet die Wiener Elektro Tage. Dieses größte EMobility Event ist ein starkes Zeichen der Automotive Branche für eine CO2 freie Zukunft. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio der Agentur durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC ist eine registrierte Marke.