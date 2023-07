Innovative Lösung für Cookieless Future

Cookies sind im Online-Marketing zu einem Auslaufmodell geworden. Die rückläufige Verfügbarkeit von Third-Party-Daten erfordert die Entwicklung neuer zuverlässiger und vor allem datenschutzkonformer Alternativen, um datengetriebene Kampagnen auch in Zukunft effizient auszusteuern. Als Expertin für Werbetechnologie setzt adverserve auf Data Clean Rooms und kooperiert im DACH-Raum ab sofort mit dem Technologieunternehmen Decentriq. Das Schweizer Unternehmen ist führender Anbieter für Data Clean Rooms.

Mit Data Clean Rooms (DCR) lassen sich hochsensible Daten, im Einklang mit Datenhoheit und Datenschutz, sicher nutzen. Unternehmen können DCR als neutrale Instanz nutzen, um ihre eigenen Daten im Rahmen einer Datenkooperation mit anderen Unternehmen datenschutzkonform zu kombinieren. Der DCR fungiert als sicherer Datenraum, in dem jede*r Partner*in die Datenhoheit über die eigenen Daten behält, es erfolgt keine Offenlegung und die Rohdaten werden zu keinem Zeitpunkt geteilt. Über verschiedene technische Parameter kann so die Qualität des eigenen Targetings verbessert werden. Werbekampagnen werden infolge ganz ohne Third-Party-Cookies zielgenau ausgesteuert. Mithilfe dieser innovativen Technologie bietet adverserve ihren Kund*innen die Möglichkeit, detaillierte Insights über relevante Zielgruppen zu erhalten und Lücken im eigenen Targeting zu schließen. Datengestützte Customer-Journey-Analysen und Attribution Modeling bleiben auch weiterhin zentraler Erfolgsfaktor im Marketing.

„Digital Trust ist das Fundament unserer Unternehmensphilosophie, darauf basieren alle unsere Produkte und Services. Data Clean Rooms schlagen die Brücke zwischen Datenschutz, Datenhoheit und einer zielgerichteten Nutzung von Daten für digitalen Werbeerfolg. Mit adverserve haben wir eine Partnerin gewonnen, die unsere technologische Lösung von Grund auf versteht. Wir setzen auf ihre langjährige Expertise im Bereich Werbetechnologie und die exzellenten Beratungskompetenzen, um den Mehrwert von Data Clean Rooms auch dem österreichischen Werbemarkt zu erschließen“, sagt Michael Schöning, Media & Advertising Sales Director bei Decentriq.

Datensicherheit durch Confidential Computing

adverserve setzt auf die technologische Lösung von Decentriq, da der Einsatz von Confidential Computing sehr hohe Datensicherheit garantiert und First-Party-Daten-Kooperationen neu definiert. Decentriq ist mit diesem Verfahren derzeit der einzige Anbieter in Österreich und setzt damit neue Standards im Einsatz von DCR. Was macht den Unterschied? Daten werden über den gesamten Prozess ausschließlich in verschlüsselter Form verarbeitet. Das betrifft die Übertragung, Speicherung sowie die Nutzung der Daten. „Um im Digital Marketing erfolgreich zu sein, braucht es Daten. Bei der werblichen Nutzung müssen die hohe Datenqualität, der Datenschutz sowie das Vertrauen der User*innen im Mittelpunkt stehen. Wir beraten unsere Kund*innen in einer Welt ohne Cookies, damit sie auch weiterhin Konsument*innen zielgerichtet ansprechen können. Dazu setzen wir für unsere Kund*innen eine abteilungsübergreifende, konsolidierte Datenstrategie um. Manchen Unternehmen ist gar nicht bewusst, welchen Datenschatz sie eigentlich haben — wir beraten bei Auswahl und Implementierung einer sicheren und leistungsstarken technologischen Lösung.”, sagt Ivan Marković, Director Technology & Innovations bei adverserve.

adverserve zielt im ersten Schritt darauf ab, Kund*innen-Cases zu realisieren und das Verständnis und Know-how von Werbekund*innen im DACH-Raum hinsichtlich des Erfolgspotenzials von DCR zu fördern. Zukünftig möchte adverserve die Stärken von DCR insbesondere im Bereich Retail Media bündeln. Retailer sitzen auf einem enormen First-Party-Daten-Pool und sind somit zukunftssicher. Dennoch bedarf es neuer Strategien, Standards und Services, um deren Potenzial voll auszuschöpfen und datengetriebenes Marketing am heimischen Werbemarkt und darüber hinaus auch in Zukunft im vollen Umfang erfolgreich zu realisieren.

Über adverserve:

Seit 2001 ist adverserve digital advertising services GmbH als Expertin für Werbetechnologie tätig und hat sich als erfolgreiche Full-Service-Agentur für Digital & Classic Marketing etabliert. Als strategische Partnerin und Innovationskraft unterstützt adverserve dabei, die Chancenpotenziale der Digitalisierung individuell für Unternehmen zu erfassen, um langfristige Werbeerfolge zu erzielen. Das vielseitige Produkt- und Leistungsportfolio von adverserve erstreckt sich von der Konzeption crossmedialer Marketingkampagnen und Entwicklung nachhaltiger Strategien, über technologische Innovationen bis hin zur operativen Umsetzung – Kund*innen-Individualität und Transparenz stehen dabei immer im Fokus. Neben dem Hauptsitz in Wien führt die adverserve digital advertising services GmbH eine Niederlassung in Kroatien und beschäftigt mehr als 45 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Österreichischen Post AG. Weitere Informationen auf https://www.adverserve.com.

Über Decentriq

Decentriq ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter von Data-Collaboration-Plattformen. Basierend auf Confidential-Computing-Technologie können Unternehmen mit den Decentriq Data Clean Rooms datenschutzkonform eigene Daten (First-Party-Daten) mit denen von Partnern abgleichen, auswerten und nutzbar machen. Dabei verlassen die Daten niemals den Schutzraum des jeweiligen Unternehmens und stehen jederzeit zu 100 Prozent unter dessen Kontrolle. Die Decentriq Technologie stellt darüber hinaus technisch nachweisbar sicher, dass Daten nicht anders als vereinbart genutzt werden können. Internationale Kund*innen aus den Bereichen Finanzen, Medien, Gesundheit, TV, Entertainment nutzen die Lösung bereits. Decentriq wurde 2019 von Maximilian Groth und Stefan Deml in Zürich gegründet. Neben dem Headquarter in Zürich unterhält das Unternehmen Offices in Berlin und Barcelona. Mehr unter www.decentriq.com