Neues Gesetz zum Schutz für hinweisgebende Personen

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. Was das konkret bedeutet und für welche Unternehmensgrößen und Organisationsformen dieses Gesetz neue Verpflichtungen nach sich zieht, erklärt der CEO und Co-Founder von whistle.law Johannes Jakob, im Interview mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Die EU-Hinweisgeberschutz-Richtlinie zum Schutz von Personen die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit beobachtete Verstöße melden, müssen dies ab sofort bei einer internen Meldestelle tun können. Erfahren Sie mehr zu den Hintergründen und dem aktuellen Stand des Hinweisgeberschutzgesetzes in diesem Gespräch.

Weitere interessante Themen finden Sie hier