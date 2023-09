Ein Expertenblick auf Status und Zukunft künstlicher Intelligenz

L E T’s talk AI: Legal | Ethics | Tech

Am 21. September 2023 versammelten sich Denker und Macher aus der Welt der Künstlichen Intelligenz auf Einladung von WOMEN in AI und DORDA Digital Industries Group: Unter dem inspirierenden Motto „L E T’s talk AI: Legal | Ethics | Tech“ bot der jährliche AI Summit auch heuer einen tiefen Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz. Ziel war es, den Status Quo der Durchdringung von KI zu erheben und davon ausgehend die notwendigen Rahmenbedingungen auf rechtlicher, ethischer und technischer Ebene zu definieren, um weitere Einsatzbereiche zu ermöglichen.

Hochkarätige Gastvorträge und spannende Diskussionen

Die Teilnehmer des AI Summit 2023 hatten die Möglichkeit, sich von hochkarätigen Gastvortragenden inspirieren zu lassen und in spannenden Diskussionen die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI zu erkunden. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das Update zum AI Act und dem österreichischen KI-Maßnahmenpaket, präsentiert von Julia Fuith, Bundesministerium für Finanzen und Vertreterin des österreichischen Verhandlungsteams für den Artificial Intelligence Act auf Ratsebene. In den drei Panels – Legal, Ethics und Tech – standen sodann faszinierende Themenschwerpunkte für die zahlreich erschienen Gäste zur Auswahl:

Marek Valasek, Datenschutzbeauftragter bei UNIQA, stellte im Legal-Panel – AI Projekte in Konzernen, Governance & Compliance vor. Was es mit Intelligenter Mobilität & Datenschutz auf sich hat, stellte Katja Wyrobek, Datenschutzbeauftragte bei Porsche, vor. Axel Anderl und Alexandra Ciarnau, Head & Co-Head der DORDA Digital Industries Group informierten in ihrem Panel über das AI Impact Assessment.

Im Ethics-Panel widmete sich Julia Pichler, Managing Director, EdTechAT, der Fragen zur Fortbildung auf allen Unternehmensebenen – How to“ und Carina Zehetmaier und Gabriele Bolek-Fügl, Präsidentinnen von WOMEN in AI, zur vertrauenswürdiger KI als Startup-Geschäftsmodell. Sabine Köszegi, Labor Science and Organisation der Technischen Universität Wien, informierte über den Digitalen Humanismus und die Europäischen Ethikrichtlinien.

Das Tech-Panel stellte Aktuelles aus der Praxis vor. Markus Tröscher, Founder von Inspirational Artificial Intelligence, präsentierte Prompting-Skills im Arbeitsalltag – ein sehr praxisrelevantes Thema. Mit AI Use Case Discovery: Der erste Schritt zum individuellen Wettbewerbsvorteil bot Christian Casari von ONTEC AG einen spannenden Workshop. Ein weiteres Highlight war der Vortrag zum Thema AI 4 Green – Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel? von Kathrin Kefer, Teamlead Data Science von Fronius International.

Mit den Vorträgen konnten die Teilnehmer des AI Summit 2023 das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz erkunden.

Ein Blick in die Zukunft

Die Veranstaltung endete mit einer inspirierenden Keynote-Speech von Isabell Claus, Geschäftsführerin thinders.ai, die die Frage aufwarf, was uns in den kommenden Monaten und Jahren erwarten wird. Die Antwort darauf unterstrich die Bedeutung der künstlichen Intelligenz als treibende Kraft für Innovation und Fortschritt in verschiedenen Branchen.

Axel Anderl und Alexandra Ciarnau als Vertreter der DORDA Digital Industries Group und Gastgeber des AI Summit 2023 waren über den Inhalt, Verlauf und Dynamik der Veranstaltung hoch erfreut. Sie betonten die Notwendigkeit des Dialogs über die Chancen und Herausforderungen, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, und hoben hervor, wie wichtig es ist, die Kraft der KI verantwortungsvoll und ethisch im rechtlichen Rahmen zu nutzen.

„Der AI Summit 2023 war zweifellos ein wichtiger Impuls in der heimischen Debatte zu künstlicher Intelligenz. Wir von der DORDA Digital Industries Group werden alles Notwendige dazu beitragen, die Zukunft dieser aufregenden Technologie in die richtigen Bahnen zu lenken und für unsere Mandanten Modelle im rechtssicheren Rahmen umzusetzen.“, so Alexandra Ciarnau.