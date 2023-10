IP ÖSTERREICH SCREENING 2023

RTL Vermarktungstochter gibt exklusiven Einblick in die kommende Saison

Am 4. Oktober öffnete die RTL-Vermarktungstochter IP Österreich bei einer imposanten Veranstaltung unter dem Motto „incredIPle – eine spektakuläre Reise durch die bunte Medienwelt der IP Österreich “ den Vorhang für die kommende Saison 2023/24. Rund 450 Branchenvertreter:innen fanden sich hierzu in den Wiener Werkshallen ein und erhielten einen ersten Einblick in die TV-Programmhighlights sowie innovativen Werbelösungen des Multichannel Vermarkters. Darüber hinaus gab IP Österreich ihre aktuellen Neuentwicklungen bekannt: Die Aufnahme eines weiteren Senders ins Vermarktungsportfolio sowie eine interne dynamische Umstrukturierung.

Neuerungen im Senderportfolio und im Multichannel Angebot

Beim diesjährigen IP Screening stand alles im Zeichen von Weiterentwicklung und Innovation. Ein Schwerpunkt der Neuerungen bildet die fortlaufende Erweiterung des Werbeportfolios. So setzte IP Österreich mit einer exklusiven Vermarktungskooperation mit der renommierten Audio Spezialagentur Any Ever heuer den ersten Meilenstein in ihrer groß angelegten In-Game-Advertisement Offensive. Zudem werden laufend innovative Multichannel Konzepte vorgestellt, wie Live Shopping, PopUp Stores, Creator House, Sampling- und Employer Branding Angebote. Walter Zinggl, Geschäftsführer der IP Österreich, betont die Bedeutung des kontinuierlichen Wachstums, nicht nur im Hinblick auf neue Werbeformate, sondern auch auf etablierte TV- und Online Werbeformen. Mit der Aufnahme der 360° Plattform SPORT1 im Jänner 23, sowie den neu erworbenen NFL-Rechten der RTL Deutschland, hat IP Österreich ihr Angebot für die sportaffine Zielgruppe stark erweitert.

In Bezug auf das Sendernetzwerk gibt Zinggl eine aufregende Neuentwicklung bekannt: IP Österreich übernimmt ab Jänner 2024 die Vermarktung des österreichischen 24-Stunden-Nachrichten-Senders oe24.TV. Diese strategische Entscheidung erhöht nicht nur die Reichweite, sondern auch den Marktanteil des heimischen Senderportfolios der IP Österreich.

Interne Umstrukturierungen und neue Verkaufsleitung

„Ein sich ständig verändernder Markt mit immer neuen Playern und Strukturen bedarf auch manchmal einer internen Neuaufstellung und Umstrukturierung. Eine der erfreulichsten Entwicklungen bei uns in der IP Österreich in diesem Zusammenhang ist unser aktueller Neuzugang Elisabeth Frank, die ihre Position als neue Director Multichannel Sales bei IP Österreich antritt.“ , so Walter Zinggl.

In ihrer Rede betont Frank die Relevanz von Umstrukturierungen, insbesondere im Sales-Bereich: „Unsere zentrale Idee ‚One Face to the Customer‘ steht für eine gebündelte, gattungs- und produktübergreifende Verkaufsstrategie. Dies ermöglicht es uns, Kund:innen zielgenauer, flexibler und schneller anzusprechen. Mit diesem Konzept wollen wir eine intensivere Kund:innenbindung durch persönliche Betreuer:innen gewährleisten. Neben einer strukturellen Entwicklung und strategischen Neuausrichtung, gibt es auch personelle Aufstockungen, um die Relevanz für unsere Kund:innen zu erhöhen.“

Simone Ratasich, Head of Ad Operations (ehem. Head of TV Sales) und Matthias Zottl, Head of Online Business Development (ehem. Head of Online Sales) leisteten entscheidende Vorarbeit bei der strategischen Neuausrichtung. „Sie haben den Erfolgskurs der IP maßgeblich mitgetragen und verantworten wichtige Bereiche der Zukunft. In ihren neuen Positionen werden sie essenziell dazu beitragen IP Österreich weiterhin auf Wachstum zu halten.“, bedankt sich Geschäftsführer Walter Zinggl.

RTL Deutschland setzt auf Wettbewerbsvorteil durch Crossmedialität



Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland und RTL-Moderatorin und Sportjournalistin Jana Wosnitza stellten die neuen Season Highlights des Unternehmens vor. Hierbei nahm die All Inclusive Entertainment App RTL+ eine zentrale Position ein, zusammen mit den TV-Sendern RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, SUPER RTL und TOGGO. Das übergeordnete Thema der Präsentation war die verstärkte Fokussierung des Unternehmens auf Crossmedialität und die Verschmelzung von Inhalt, Technologie und Daten. RTL Deutschland verfolgt das ambitionierte Ziel, sich als technologisch unabhängige Content-, Digital- und Data Company zu etablieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Eigenkontrolle von Daten, um gezielte, nutzerzentrierte Produkte zu entwickeln. In diesem Zuge investiert das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Euro in diverse Content-Angebote. RTL+, das in seiner Funktion als All Inclusive Entertainment App künftig verschiedene Mediengattungen wie Video, Magazine und Podcasts vereint, steht dabei im Mittelpunkt der Entwicklung. Zu den Content-Highlights des Jahres gehören u.a. die NFL bei RTL. Neben den bei RTL bereits erfolgreich gestarteten Formaten wie „Die Verräter“ und „Blamieren oder Kassieren“, folgen kommendes Jahr weitere starke Highlights wie „Schlag den Besten“.

RTLZWEI präsentiert als Home of Reality das echte Leben in allen Facetten

Als Home of Reality bietet RTLZWEI seinem Publikum auch in der neuen TV-Season eine Vielzahl an Formaten, die so bunt sind wie das Leben selbst. Mal charmant, glamourös oder fröhlich, mal ruhiger und ernster, immer mit dem Fokus auf Geschichten, die in der Gesellschaft häufig übersehen werden. „Dabei wird nicht beschönigt oder verzerrt, sondern erzählt, was wirklich ist. Als Home of Reality verbindet RTLZWEI seine Zuschauer:innen, weckt Emotionen und bringt sie zum Lachen – so, wie es nur die Realität kann.“, so RTLZWEI Geschäftsführer Andreas Bartl.

Sky Sport Austria launcht weiteren Sender

David Koppensteiner, Head of Ad Sales bei Sky Österreich berichtet im Bühnentalk: „Mit der Admiral Bundesliga, der Premier League, Formel 1, Tennis und NHL sowie der UEFA-Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League, die wir bis 2027 verlängern konnten, ist unser Programm so vollgepackt, dass wir sogar einen weiteren Sender launchen werden. Mit Sky Sport Austria 1 bis 8 bietet Sky der Werbewirtschaft weiterhin ein perfektes Werbeumfeld mit attraktiven Reichweiten.“

SPORT1 plant Mediatheken Relaunch und Markenauffrischung

SPORT1 setzt auf eine Multichannel- und Multisport-Strategie und bietet Werbekund:innen das gesamte Portfolio an digitalen Bewegtbildmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem CTV/ATV mit allen SwitchIn-Werbeformen und neu der AddressableTV-Spot in Diary-Position als Singlespot-Platzierung. „Außerdem arbeiten wir derzeit an einem Refresh unseres Markenauftritt. Auch die SPORT1 Mediathek wird in Kürze einem kompletten Relaunch unterzogen und mit noch mehr Inhalten befüllt.“, verkündet Romeo Edsperger, Director Agency & Sales Operations bei SPORT1.

krone.tv verstärkt Live-Inhalte, R9 bietet aktuelle Österreichthemen

krone.tv startet mit neuen Formaten und verstärkten Live-Inhalten in den TV-Herbst. Darunter finden sich beliebte Sportduelle und Comebacks von Erfolgs-Formaten wie „Club 3“. Der überregionale Sender R9 setzt auch in der kommenden Saison auf das bewährte Wochenmagazin „ÖsterreichBlick“ und aktuelle Themen aus ganz Österreich. Diese emotionsgeladenen Heimatinhalte bieten das ideale Werbeumfeld für lokale Produkte.

IP Österreichs Programmpräsentation wurde getreu dem Motto „incredIPle“ in einer fantasievollen Atmosphäre ausgeklungen, umgeben von faszinierenden Walking Acts und musikalischer Untermalung von Dj Harvey Miller.

Programmhighlights der einzelnen Sender der kommenden Saison:

RTL Deutschland: Mit der NFL in eine neue TV-Ära

Zu den Content-Highlights gehört die NFL auf allen Sendern und Plattformen von RTL Deutschland. In der Regular Season gibt es mindestens zwei Spiele pro Woche live bei RTL im Free-TV sowie ein zusätzliches Spiel bei RTL+, ergänzende Angebote wie das „NFL Sideline – Das Football Magazin“ bei NITRO, ein umfangreiches crossmediales Paket u.a. mit dem neuen „RTL NFL Radio“ sowie die neue Formatwelt „TOGGO Touchdown“.

RTL und RTL+ bleiben die Heimat des europäischen Spitzenfußballs und lassen Fußballfans die deutschen Vertreter auf ihre Reise durch die UEFA Europa League sowie die UEFA Europa Conference League verfolgen. Zum umfangreichen Fußball-Paket gehören zudem die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, u.a. in der UEFA Nations League. Im Showbereich kommt mit «Die Verräter» einer der größten aktuellen internationalen Reality-Hits zu RTL, moderiert von Sonja Zietlow. Elton feiert Premiere bei RTL und moderiert die Stefan Raab Show-Highlights «Blamieren oder Kassieren» und «Schlag den Besten».

VOX startet mit einer quotenstarken neuen Season – mit neuen Gesichtern und dem höchsten Eigenformatanteil in der Primetime geprägt ist. Die Rückkehr von Daniela Katzenberger und die Einführung von verschiedenen neuen Formaten, darunter die neue VOX-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ mit Star-Koch und Food-Entwickler Sebastian Lege, die Doku-Reihe mit Dr. Carola Holzner „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ und dem Dating-Format „Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?“ moderiert von Jana Ina Zarrella versprechen abwechslungsreiche Unterhaltung. Zusätzlich zeigt VOX Haltung mit der Weiterentwicklung des preisgekrönten Formats „Wir sind Teens und ihr seid alt“, welches zwei Generationen in der Pandemie unterstützen möchte. Fester Bestandteil sind außerdem die beliebten Best Brands wie „Die Höhle der Löwen“, „First Dates Hotel“, „Kitchen Impossible“, „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert!“, „Grill den Henssler“ und „Mälzer & Henssler liefern ab“, die mit neuen Staffeln auch in der neuen Season zu den Programm-Highlights gehören.

RTL+ bietet in der neuen Season ein breites Spektrum an Inhalten, darunter erfolgreiche Reality-Formate, eigenproduzierte und internationale Fiction-Serien sowie große Live-Sport-Events. Im Reality-Bereich warten u.a. neue Staffeln der erfolgreichen Dating-Shows „Temptation Island VIP“ und „Are You the One?“ auf die Streamer:innen. In der Fiction gibt es Fortsetzungen von beliebten Serien wie „Sisi“ und einige neue Highlights wie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling, „Die Quellen des Bösen“ mit Fahri Yardim, oder „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Zudem werden US-Fiction-Serien wie „Gossip Girl 2.0“, „New Amsterdam“ und „The Good Doctor“ angeboten. Sportbegeisterte können sich auf die National Football League und die UEFA Europa League sowie die UEFA Europa Conference League freuen, die exklusiv auf RTL+ gestreamt werden.

ntv setzt neben Nachrichten und Wirtschaft in der Primetime weiter auf hochkarätige Dokumentationen in breiter Themenvielfalt wie die Doku-Reihe „Weltreligionen“ als Deutschlandpremiere.

NITRO bietet die Doku-Reihe „Jäger der verlorenen Schätze“ und die Serie „Miniatur Wunderland XXL“. Zudem bietet der „Männersender“ die Spitzenspiele der EM-Qualifikation und zeigt ausgewählte Länderspiele der European Qualifiers zur UEFA EURO 2024 live im Free-TV. Mit den 24-Stunden-Rennen des Nürburgrings sowie von Le Mans ist NITRO die Heimat der geschichtsträchtigsten Rennen des Motorsports. Mit den Langstrecken-Klassikern bietet NITRO jedes Jahr nonstop-Rennaction im Free-TV.

RTLup zeigt erstmals „Die Schlagernacht des Jahres 2023“ auf der Waldbühne Berlin und holt damit pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum das größte Open-Air-Event der Schlagerszene in seinen „Schlagersommer“. Viel Herz und Humor verspricht die neue eigenproduzierte Dokusoap „Die Landtierärzte- 24/7 im Einsatz“, die diese besonderen, engagierten und mitunter etwas eigenwilligen Veterinär:innen bei ihrer Arbeit begleitet.

TOGGO startet in die neue Season mit neuen Animationsserien, darunter das erste eigenproduzierte Fiction-Format „Woozle Goozle – Die Serie“, das im Oktober ausgestrahlt wird. Außerdem wird die NFL mit dem kindgerechten TV-Magazin „TOGGO Touchdown“ erlebbar sein, moderiert von Florian Ambrosius. Die Zuschauer können sich auch auf ein Wiedersehen mit dem Kult-Kobold „Pumuckl“ sowie ein Reboot der 80er-Jahre-Kultserie „He-Man and the Masters of the Universe“ freuen, welches im Herbst in deutscher Erstausstrahlung gezeigt wird.

Bei RTLZWEI moderiert Oliver Pocher mit „Ein Haus voller Geld – Such dich reich“, eine spannende Show, in der Familien in ihrem eigenen Zuhause nach verstecktem Geld suchen. Darüber hinaus beleuchten neue Dokumentationsreihen verschiedene soziale Mikrokosmen. Im Bereich der Reality-Soaps erhalten die Zuschauer bei „B:REAL“ Einblick in das echte Leben von Realitystars abseits der Kamera. Weitere Infos zu den RTLZWEI-Highlights gibt es hier.

SPORT1 ist immer am Puls der Zeit und weiß, was im Sport passiert. Dabei setzt SPORT1 auf eine Multichannel- und Multisport-Strategie. Zu den Leuchttürmen gehören Darts und die Darts-WM, wo jedes Jahr Rekordquoten erzielt werden, sowie die Fußball-Bundesliga und das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend. Mit der Frauen-Bundesliga hat SPORT1 sein Programm erweitert und ist hier mit starken Quoten in die Saison gestartet. Zudem hat SPORT1 die Initiative #FrauenFuerFussball ins Leben gerufen und will sich als neuer Medienpartner des DFB für die Frauen-Bundesliga über die Fußballberichterstattung hinaus für Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball stark machen. Zusammen mit engagierten Patinnen aus Wirtschaft, Sport und Kultur wird das Umfeld der Frauen-Bundesliga genutzt, um auch gesellschaftspolitische Themen ins Rampenlicht und somit in den Fokus der sport- und fußballbegeisterten Menschen zu rücken.

oe24.TV startet 2024 in ein Super-Wahljahr mit zwei Landtagswahlen, EU-Wahl, Nationalratswahl und US-Wahl. Highlights sind die Duelle mit den Spitzenkandidaten aller Parteien sowie die großen Wahl-Sondersendungen mit den ersten Hochrechnungen und Ergebnissen. Die FELLNER!LIVE-Erfolgsformate „Cap gegen Westenthaler“ und „Bohrn-Mena gegen Grosz“ gibt es ab 2024 jeweils zwei Mal wöchentlich zu sehen – mit einem eigenen Wahl-Barometer und der wöchentlichen Wahl-Umfrage. Außerdem wird oe24.TV im Juni 2024 zum großen EURO-Sender mit allen News rund um die Fußball-EURO.

Bei Sky Österreich freut man sich auf ein vollgepacktes Sportjahr 2024. Mit den bedeutendsten Fußball-Ligen sowie Tennis, Formel 1 und NHL kommen Zuseher:innen sowie sportaffine Werbekund:innen nicht um Sky Sport Austria herum. Dies spiegelt sich auch in stetigen Reichweiten-Steigerungen in allen Liveumfeldern wider. Ab der Saison 24/25 werden darüber hinaus so viele UEFA-Begegnungen wie noch nie bei Sky zu sehen sein, was den Sender dazu veranlasst einen weiteren Channel zu launchen. Mehr Infos gibt es hier.

krone.tv startet mit neuen Serien, Formaten und verstärkten Live-Inhalten in den TV-Herbst, darunter beliebte Sportduelle und Comebacks von Erfolgs-Formaten wie „Club 3“. Im Bereich der Fiction bietet krone.tv emotionale Serien wie „Heartland“ und spannungsgeladene Action mit „Mammon“. Die Sendung „Krone Verbrechen“ thematisiert bekannte Kriminalfälle, während „Die Habsburger“ geschichtliche Ereignisse modern interpretiert.

R9 setzt auch in der kommenden Saison auf das bewährte Wochenmagazin „ÖsterreichBlick“. In „ÖsterreichBlick – Die Woche“ gibt es die aktuellen Themen aus ganz Österreich – regional berichtet, national empfangbar. Das Sendeformat „MehlspeisKultur“ taucht ein in die köstliche Welt und Kultur der österreichischen Mehlspeistradition. Zudem befinden sich neue regionale Formate in der Planung und man darf sich auf weitere Programm-Höhepunkte 2024 aus den Bundesländern freuen.