Wien nimmt erstmalig am AUSTRIACUS-Award teil

Urkundenübergabe an 16-Top Unternehmen der Wiener Vorauswahl durch Fachgruppenobmann Jürgen Bauer

Zum ersten Mal in der Geschichte des renommierten AUSTRIACUS Awards wird Wien Teil dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs sein. Eine Landeswertung für den Bundeswerbepreis AUSTRIACUS wurde 2023 erfolgreich durch die Fachgruppe Werbung und Markkommunikation durchgeführt. Die Gewinner sind nun für die Endrunde des AUSTRIACUS Awards nominiert.

AUSTRIACUS unterstreicht Innovationskraft der Branche

„Die Teilnahme Wiens an dem AUSTRIACUS-Award markiert einen wichtigen Meilenstein in der österreichischen Werbewirtschaft. Es ist ein Zeichen für die Kreativität und Innovationskraft, die in unserer Branche steckt“, so Jürgen Bauer, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien.

Insgesamt wurden 33 Cases von 16 Top-Unternehmen der Wiener Werbewirtschaft eingereicht. Diese wurden von einer hochkarätigen Fachjury in einem mehrstufigen Beurteilungsprozess sorgfältig geprüft. Die Bewertung erfolgte in den Kategorien Strategie, Idee, Originalität, Umsetzung und Resultate.

„Die Qualität und Vielfalt der eingereichten Projekte war beeindruckend und zeugt von der hohen Kompetenz und dem Engagement der Wiener Werbebranche. Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Anerkennung für die herausragende Arbeit der Gewinner, sondern auch eine Auszeichnung der gesamten Wiener Werbewirtschaft und ihrer Rolle in der nationalen Werbelandschaft“, unterstreicht Fachgruppenobmann Jürgen Bauer.

Gewinner im Überblick

Die Urkundenübergabe fand am Dienstag, den 28. November 2023 im Hotel Sacher statt. Die Gewinner im Überblick:

Kategorie Audio: DDB Wien in Kooperation mit MG Sound (Gold), Werner Bühringer (Silber), DDB Wien in Kooperation mit MG Sound (Bronze)

Kategorie Bewegtbild: DDB Wien (Gold), move121 (Silber), rosenberg gp Corporate Media Advisors GmbH (Bronze)

Kategorie Digital: -stoff- (Gold), reach Guys GmbH (Silber), BBDO Wien (Bronze), reach Guys GmbH (Bronze)

Kategorie Dialog Marketing: -stoff- (Silber), rosenberg gp Corporate Media Advisors GmbH (Bronze)

Kategorie Event: brandzwo gmbh (Gold), [m]STUDIO – a Unit of GroupM Austria (Silber), UNIQUE relations / 1000things / strolzevents (Bronze)

Kategorie Grafik Design: Dasuno X Ogilvy (Gold), Hammer Albrecht GmbH (Silber), evabrux e.U. (Bronze)

Kategorie Kampagne: move121 (Gold), DDB Wien (Silber), Ortner&Weihs/ÖBB (Bronze)

Kategorie OOH: BROKKOLI Advertising GmbH & Co KG (Gold), -stoff- (Silber), move121 (Bronze)

Kategorie Print: DDB Wien (Gold), DDB Wien (Silber), -stoff- (Silber), BROKKOLI Advertising GmbH (Bronze), DDB Wien (Bronze)

Kategorie POS: 5 Star Plus Retail Design GmbH (Bronze)

Kategorie PR: reach Guys Gmbh (Gold), UNIQUE relations/ 1000things/ strolzevents (Silber), reach Guys GmbH (Bronze)