Österreichs Online-Vermarkter

Im Image-Check: YOC hat vor Teads und ORF-Enterprise die Nase vorn

Die Wiener Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien ist zum sechsten Mal dem Image heimischer Online-Vermarkter auf den Grund gegangenen. Befragt wurden im Rahmen der Imagestudie MitarbeiterInnen in Mediaagenturen und Digital-Marketing-Verantwortliche in werbetreibenden Unternehmen.

Die Wiener Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien hat zum bereits sechsten Mal das Image der Online-Medien und -Vermarkter in Österreich unter die Lupe genommen. MOMENTUM Wien befragte dafür jene, die am öftesten und intensivsten mit Online-Vermarktungsunternehmen zu tun haben: nämlich MitarbeiterInnen in Mediaagenturen sowie Digital-Marketing-Verantwortliche auf Auftraggeberseite. Im Rahmen der Erhebung der Studie „Image der Online-Medien und -Vermarkter“ wurde sowohl das Image von Vermarktungstöchtern und Online-Vermarktungsabteilungen von Publishern als auch das Image von Portfoliovermarktern abgefragt.

Den besten Notendurchschnitt aller Online-Vermarktungsunternehmen über alle 14 abgefragten Parameter hinweg – nämlich 1,56 – erreichte YOC. Dahinter klassierte sich Teads mit einem Mittelwert von 1,89 auf Rang 2 sowie die ORF-Enterprise mit einem Mittelwert von 1,90 auf Rang 3. Um einen Platz das „Stockerl“ verpasst hat derStandard.at mit einem Mittelwert von 1,95. Den fünften Gesamtrang über sämtliche Parameter hinweg erreichte willhaben mit einem Notendurchschnitt von 1,97. Auf den Plätzen 6 bis 10 im Image-Check der Online-Vermarkter haben sich folgende Unternehmen (teilweise ex aequo) klassiert: austria.com/plus, ShowHeroes, COPE, Goldbach Audience, United Internet Media (UIM), SevenOne Interactive, Laola1.at, smartstream.tv und Purpur Media.

Dass YOC im Gesamtranking Platz 1 belegt, ergibt sich daraus, dass sich der Vermarkter in beeindruckenden 9 von 14 Parametern an der allerersten Stelle klassieren konnte, nämlich in den Parametern Erreichbarkeit, Flexibilität, Beratungskompetenz, Schnelligkeit bei der Angebotslegung, Kampagnensteuerung, USP des Angebots, individuelle Werbeplätze, kreative Werbeformate und Erfüllung der vereinbarten Leistung. Weiters belegte YOC bei den Parametern Research (ex-post), Reporting (ex-post), Zielgruppenstärke und Preis/Leistungsverhältnis jeweils Platz 2 und beim Parameter Reichweitenstärke Platz 3.

Dem insgesamt zweitplatzierten Online-Vermarktungsunternehmen Teads gelangen ein 1. Platz beim Parameter Research (ex-post), drei 2. Plätze bei den Parametern Flexibilität, Beratungskompetenz und Kampagnensteuerung sowie drei 3. Plätze bei den Parametern Zielgruppenstärke, kreative Werbeformate und Erfüllung der vereinbarten Leistung. Der insgesamt drittplatzierte Vermarkter ORF-Enterprise erreichte einen 1. Platz beim Parameter Reporting (ex-post), drei 2. Plätze bei den Parametern Erreichbarkeit, USP des Angebots und Reichweitenstärke und einen 3. Platz beim Parameter Beratungskompetenz.

ORF-Enterprise ist der spontan bekannteste Online-Vermarkter

Am spontan bekanntesten unter den heimischen Online-Vermarktern ist laut MOMENTUM-Wien-Studie ORF Enterprise mit 70,6 Prozent. Auf Rang 2 in der Rangreihung der bekanntesten Online-Vermarkter folgen Goldbach Audience mit 66,5 Prozent und auf Rang 3 COPE mit 65,2 Prozent.

Im Ranking der heimischen Online-Vermarkter, mit denen die im Rahmen der von MOMENTUM Wien initiierten und durchgeführten Studie Befragten aus Mediaagenturen und von Auftraggeberseite bereits konkret zusammengearbeitet haben, ragen Goldbach Audience , ORF-Enterprise, derStandard.at, krone.at, YOC, austria.com/plus, SevenOne Interactive, willhaben, IP und heute.at als die Top Ten hervor. Befragt nach der erwarteten zukünftigen Marktbedeutung der einzelnen Online-Vermarktungsunternehmen antworteten 82 Prozent der im Rahmen der MOMENTUM-Wien-Studie Befragten mit ORF-Enterprise (Platz 1), 65 Prozent mit Google (Platz 2) und 55 Prozent mit SevenOne Interactive (Platz 3).

Eingehende Analyse der Online-Vermarkterszene in Österreich

Zielsetzung der Studie „Image der Online-Medien und -Vermarkter“ ist es, dem Image der am heimischen Markt tätigen Online-Vermarkter bei den österreichischen Mediaagenturen sowie bei Auftraggebern auf den Zahn zu fühlen. Mediaagenturvertreter und Direktkunden wurden gebeten, ihre Zufriedenheit mit dem jeweiligen Vermarktungsunternehmen in den unterschiedlichsten Dimensionen zu bewerten.

Die Ergebnisse der Studie „Image der Online-Medien und -Vermarkter“ von MOMENTUM Wien basieren auf 221 Online-Interviews mit Agenturvertretern und Direktkunden, die in ihrer tagtäglichen Arbeit mit Online-Vermarktern zu tun haben. Die Feldarbeit fand von August bis November 2023 statt.