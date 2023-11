Verkauf als seriöses Business! Auch im Web?

Bruno Birri, der Gründer der Methode «Persönliche Excellence-Entwicklung» ist als erfahrener und langjähriger Berater und Coach davon überzeugt, dass «verkaufen im Web» eine Entwicklung erlebt, die keines Falls im Sinne der Käufer stattfindet. In seinen Recherchen beruft er sich u.a. auf Jasen Fladlien, (ein bekannter Online-Marketer) der in seinem Buch «One to Many» belegt, dass sich rund 20 % der Käufer von online-Dienstleistungen, nie einloggen. Weiters schreibt er, dass die meisten Menschen, die die Anfangshürde genommen haben, NIE über 25 % der Kursunterlagen hinaus kommen. Auch Aussagen von anderen Online-Marketern bestätigen diese Erfahrungen: 80% der Angebote im Bereich der Entwicklung von Menschen werden niemals umgesetzt. Manche Online-Marketer reden sogar von 90% und können dies auch belegen.

Bruno Birri erklärt im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber der MedienManager Plattform, wie der höchst manipulative online-Verkauf funktioniert. Auch beklagt er, dass diese psychologisch trickreichen Verkaufsprozesse völlig ohne Dialog mit dem Anbieter stattfinden. Und wenn es einen Dialog gibt, dann via Telefon oder Video, im Anschluss an ein extrem manipulatives Webinar, wo es ausschließlich um die Zielsetzung geht, das emotionale Gefängnis der Zielpersonen so zu gestalten, dass sie im Sinne des Verkäufers handeln. Fakt ist, dass schon heute mit Hilfe von KI-Textgeneratoren wie Jasper Chat, ChatGPT, Bard, Bing AI, etc. ganze Bücher, Seminarprogramme und Webinar-Angebote, durch absolut themenfremde Digital-Marketing-Profis erstellt werden. Was zählt ist der Profit, der über Menschen erzielt wird, die in meist abendlichen Situationen, mit Hilfe hoch manipulativer und digitaler Sales-Prozesse zum Kaufen verleitet werden. Das Geschäft mit Ängsten, Hoffnungen, Wünschen und Sorgen der Menschen wurde dadurch in eine völlig neue Dimension katapultiert.

