World Television Day 2023

Das Medium für alle Menschen

Der 27. Welttag des Fernsehens steht am 21. November 2023 im Zeichen der Inklusion und Zugänglichkeit. In Österreich legt Screenforce den Fokus auf die Verfügbarkeit von Broadcaster-Inhalten auf allen Devices und Plattformen sowie Demokratisierung des Zugangs zu Informationen.

Auf Initiative von egta, The Global TV Group, The Association of Commercial Television in Europa (ACT) und United Nations Regional Information Centre for Europe (UNRIC) feiern Broadcaster rund um den Globus am 21. November 2023 bereits zum 27. Mal den Welttag des Fernsehens mit einer globalen Kampagne, die von allen teilnehmenden Sendern getragen und verbreitet wird. Mit der weltweiten Kampagne machen Broadcaster und Vermarktungshäuser regelmäßig auf die hohen Reichweiten des Mediums und damit seine gesellschaftliche Relevanz aufmerksam. Gleichzeitig demonstrieren die Broadcaster eindrucksvoll, dass TV im Sinne von Total Video das umfassende Angebot aus Live TV, Sendermediatheken, nonlinearen Abrufplattformen, Connected TV und damit eine stetig wachsende Vielfalt an Verbreitungswegen auf allen Devices beinhaltet und Broadcaster Content weit über die tradierte Begrifflichkeit des Fernsehens hinausgeht.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der globalen Aktion auf Inklusion und barrierefreiem Zugang. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund 20 Prozent der Menschen weltweit von Höreinschränkungen und 29 Prozent von Sehschwäche betroffen. In Europa leiden etwa 15 Prozent der Menschen an Hör- und Sehschwächen. Als audiovisuelles Medium hat TV weitreichende Möglichkeiten, allen Menschen Zugang zu Information und Unterhaltung aber auch zu werblichen Inhalten zu bieten. Nicht nur physische Einschränkungen stellen für Menschen eine Barriere im Informationskonsum und damit für ein selbstbestimmtes Leben und aktive Teilhabe dar. Laut OECD-Studie sind fast eine Million Menschen in Österreich zumindest funktionale Analphabeten; können also nicht sinnerfassend lesen oder richtig schreiben. 60 Prozent der Betroffenen sind in Österreich geboren, verfügen dennoch nur über eine rudimentäre Lese- und Schreibkompetenz. TV ist in Ton und Bild das reichweitenstarke Medium, das Inhalte verständlich erklärt, Informationen einordnet und allen Menschen zugänglich ist.

„Broadcaster übernehmen eine wichtige Aufgabe, um den Zugang zu Informationen zu demokratisieren und damit die ausgewogene Diskussion in der Gesellschaft zu stärken. Der großteils kostenlose Zugang zu den Broadcaster-Angeboten auf allen Devices und Plattformen inkludiert alle Menschen und baut Barrieren ab. Dabei kommt den Sender-Mediatheken eine entscheidende Rolle zu, die den TV-Konsum orts- und zeitunabhängig machen“, fasst Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich) die wichtige Rolle der Broadcaster zusammen.

Künstliche Intelligenz als Chance für mehr Inklusion

Technologische Entwicklungen machen TV noch inklusiver. Beispielsweise können Sendungen durch Künstliche Intelligenz automatisch untertitelt und damit für Gehörschwache leichter verständlich werden. Für Menschen mit Seheinschränkungen kann automatisch mehr Content im Zweikanalsystem mit automatischer Audiodeskription ausgegeben werden. Ebenso werden Inserts in Gebärdensprache durch neue Technologien leichter implementierbar.

Inhaltlich kann TV Menschen mit Behinderungen mehr Gehör verschaffen und sie in die Mitte der Gesellschaft rücken, um die Menschen auf ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren. So ist es möglich, Randgruppen vor gesellschaftlicher Ausgrenzung zu bewahren.

Anstoß für Umdenken in der Werbung

Mit der diesjährigen Kampagne möchten Initiatoren zusätzlich Werbetreibende auf den Plan rufen, in Kampagnen mehr Augenmerk auf Menschen mit Behinderung zu legen, deren Bedürfnisse in der derzeitigen Darstellung von Spots kaum berücksichtigt werden. Das Marktvolumen beläuft sich auf etwa zehn Billionen US-Dollar und wird derzeit im TV kaum ausgeschöpft, obwohl es für viele Menschen das am einfachsten zu konsumierende Medium ist. Die starke Präsenz von Broadcaster-Inhalten auf allen Devices bietet optimale Möglichkeiten, um alle Menschen in einem hochwertigen, vertrauenswürdigen und sicheren Umfeld anzusprechen.

Internationale Stimmen zum World Television Day

„Die Werbe- und Medienbranche hat die Macht und die Pflicht, allen Menschen den Zugang zu Inhalten zu ermöglichen, einschließlich der Werbung, die ihre Entscheidungen beeinflusst. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Kräfte für Wachstum und positive Veränderung bündeln“, so Taide Guajardo, Chief Brand Officer Europe bei Procter & Gamble.

„TV hat die Macht, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Die Broadcaster haben die einmalige Chance, die Zuschauerinnen und Zuschauer einzubeziehen, die bisher ausgeschlossen waren. Indem wir den Zugang nicht nur zu den Inhalten, sondern auch zur Werbung erweitern, können wir sicherstellen, dass TV weiterhin ein Medium ist, das wirklich für alle da ist. Als Branchenverband wird die egta ihren Teil dazu beitragen, diesen positiven Wandel zu erleichtern, indem sie die Broadcaster auf ihrem Weg zu einer integrativeren und leichter zugänglichen Medienbranche unterstützt“, erklärt egta-Generaldirektorin Katty Roberfroid.