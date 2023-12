Wie man 2024 Geld von Investoren bekommt

Viele junge Unternehmen scheitern an der Skalierung ihres Geschäftsmodells und der Erreichung ihres Wachstumspotenzials. Sie kämpfen mit begrenzten Ressourcen, einem Mangel an Marktkenntnissen und oft fehlt es an einer klaren Strategie zur Kundenakquise und -bindung. Bislang gab es trotzdem Geld von Investoren – doch auch diese Quelle versiegt nun.

„Um 2024 erfolgreich auf Wachstumskurs zu kommen, müssen Start-ups und KMUs vor allem lernen, ihre Ressourcen effizient einzusetzen und ihre Marktpräsenz gezielt auszubauen“, erklärt Vertriebsprofi und Unternehmensberater Maximilian Karpf im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller. „Es geht nicht nur darum, was man anbietet, sondern auch darum, wie man es vermarktet und an den Kunden bringt.”

