Im Gespräch mit MM-Herausgeber Otto Koller präsentiert Martin Distl, CMF Vorstand Österreich gemeinsam mit den zwei Vertreterinnen der CMF-GenZ Corinne Brönnimann aus der Schweiz und Lisa Schwarz aus Deutschland, wo es im Content Marketing 2024 hingeht.

Zu den Fragen: Was bleibt, was geht, was kommt, hat das Content Marketing Forum e.V. (CMF) sieben Trends zusammengestellt, auf die alle in der Branche aus Verbandssicht ein Auge haben sollten. Ein besonderes Interesse galt dabei die Frage: Und was sagen die Young Talents dazu? Auch das wollte das CMF wissen und hat Studierende der FH St. Pölten um ihre Trends gebeten.

Dabei herausgekommen sind sieben plus sieben Trends für das laufende Jahr – von KI bis Threads, von Social Conversions bis Voice Search. ,,Als Verband finden wir es besonders bereichernd, dass hier mit den Studierenden die Sicht derer mit einfließt, die maßgeblich die Zukunft unserer Branche mitgestalten werden“, sagt Martin Distl, Österreich-Vorstand des Verbands. ,,Nicht umsonst haben wir im Verband mit unserer NextGen ein eigenes Gre­ mium der Nachwuchstalente.“

Das Content Marketing Forum e.V. steht für Best of Content Marketing. Es ist der Verband der Content Marketing Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content Marketing betreibende Unternehmen finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen. Der Verband vertritt eine Branche, die pro Jahr über neun Milliarden Euro umsetzt.

