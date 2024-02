Equal Pay Day 2024

Mehr als 40% der Österreicherinnen sind unzufrieden mit Gehalt. Nur sieben Prozent fragen jährlich nach einer Gehaltserhöhung.



Der Equal Pay Day fällt in diesem Jahr in Österreich auf den 14. Februar. Bis zu diesem Tag – nämlich an 45 Arbeitstagen – haben österreichische Frauen seit Jahresbeginn kostenlos gearbeitet. Die Einkommensdifferenz – der Pay Gap – liegt in Österreich aktuell bei ca. 12,4%. XING hat in Zusammenarbeit mit Forsa die österreichischen Beschäftigten nach ihrer Zufriedenheit mit ihrem Gehalt befragt: rund 44% der Arbeitnehmerinnen in Österreich sind der Meinung, dass sie zu wenig für ihre Leistung verdienen. Nur 3% der Frauen glauben übrigens, zu viel zu verdienen. Die Bereitschaft, den Arbeitgeber aufgrund von zu niedrigem Gehalt zu wechseln, liegt bei jenen Frauen, die ihr Gehalt derzeit als zu niedrig einstufen, bei rund 52%.

Faktoren wie die steigende Inflation und Teuerung wurden von den Befragten als primäre Motivation angegeben, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen: Für Frauen ist dies mit 56 % gleichermaßen ein Grund für eine Gehaltserhöhung wie für Männer. Auch die übrigen genannten Gründe werden von Frauen gleich häufig ins Feld geführt wie von Männern: 33% sind der Meinung, dass aufgrund von mehr Verantwortung auch mehr Gehalt bezahlt werden sollte. 31% sehen in den zusätzlichen Aufgaben einen Grund für mehr Gehalt. Lediglich 7% der Arbeitnehmerinnen in Österreich fragen jährlich nach einer Gehaltserhöhung (ohne spezifische Gründe).

Übrigens: Knapp ein Viertel der weiblichen Beschäftigten ist der Meinung, dass sich aufgrund des aktuellen Arbeitskräftemangels ihr Stellenwert erhöhen würde und daher eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt wäre (Männer: 28%).

„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Frauen in Österreich ähnliche Ansprüche in Bezug auf ihr Gehalt wie Männer haben, diese müssen aber auch erfüllt werden. Nur so können wir das Gender Pay Gap in Österreich hoffentlich bald schließen“, so Sandra Bascha, New Work Expertin und Leitung Kommunikation New Work SE und XING Österreich.

Die forsa-Studie zur Wechselbereitschaft im Auftrag von XING. forsa-Online-Umfrage im Januar 2024 unter Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeitern in Österreich (N = 1.009) im Auftrag von XING. Sie befasst sich mit Themen wie der Arbeitszufriedenheit und der Wechselbereitschaft von Beschäftigten sowie den Wünschen von Beschäftigten an Arbeitgeber. Zum Studiendesign gehört dabei ein modularer Fragebogen mit einem festen, wiederkehrenden Fragenteil für den Zeitvergleich sowie variablen Fragen, die auf aktuelle Entwicklungen Bezug nehmen.