Goldbach Youngstar Befragung im vierten Quartel 2023

Goldbach Youngstar Befragung ermittelt Kinder Maxi King vor Opel und Lavazza als aktuell jugendlichste Marken

Kinder Maxi King ist King unter jugendlichen Marken im 4. Quartal 2023

Im Rahmen der quartalsweise durchgeführten Youngstar Erhebung im Auftrag von Goldbach Austria wurde der Snack Kinder Maxi King mit einem Score von 52,7 vor der Automarke Opel (47,9) und Lavazza Kaffee (44.6) zur jugendlichsten Marke des Landes im 4. Quartal 2023 gekürt. Die Studie bewertet Marken aus Sicht von Jugendlichen und Junggebliebenen hinsichtlich ihrer Vitalität.

Während Maxi King schon vor Ansicht des Spots unter den zehn abgefragten Brands als Marke den Platz 1 einnahm, zeigten die Kaffeemarke Lavazza und Opel deutlich welchen Einfluss ein Werbespot auf die Wahrnehmung der Zuseher*innen haben kann. Lavazza wurde vor Ansicht des Spots auf Platz 6 der aktuellen Welle, Opel auf Platz 7 in Bezug auf ihre Jugendlichkeit bewertet. Die Ansicht des Spots katapultierte Opel zwischenzeitlich bei der Bewertung des Spots und beim Vorher-Nachher Vergleich sogar auf Platz 1, der Lavazza Spot wurde hinsichtlich Jugendlichkeit auf Platz 3 bewertet. Opel konnte mit diesem Spot auch seinen Wert im Vergleich zur letzten abgefragten Kampagne deutlich steigern.

Der Maxi King Spot zahlte vor allem auf die Kriterien „modern“, „unterhaltsam“, „aktiv“, „vital“ ein – hier konnten Steigerungen um bis zu 13% mehr Zustimmung bei den Befragten verzeichnet werden.

Den größten Überraschungseffekt für die Befragten brachte die traditionelle Automarke Opel. So veränderte sich die Eigenschaftszuordnung der Studienteilnehmer im Vergleich vor/nach Ansicht des Spots enorm. Waren vor Ansicht des Spots „traditionell“ und „bodenständig“, „konservativ“ noch mit weitem Abstand als Top 3 Kriterien führend, wandte sich die Zustimmung komplett, so dass nach Ansicht des Spots die Kriterien „modern“, „aktiv“, „kraftvoll, energiegeladen“, „innovativ, neuartig“ Top Werte erhielten. Während nur 10% der Befragten die Marke vor Ansicht des Spots als jugendlich bewerteten, waren es danach 31%, also plus 21%. Beim Attribut „modern“ stieg der Wert sogar um 23%. Gleichzeitig reduzierten sich Kriterien wie traditionell, bodenständig, konservativ um bis zu 33%.

Auch bei Lavazza löste nach Spot das Kriterium „modern“ nach Ansicht das Spot das Kriterium „traditionell“, das noch vor der Betrachtung ganz vorne lag, ab.

Die Eigenschaftszuordnung für „modern“ etwa stieg im vorher/nachher Vergleich um 13%. Auch auf Originalität und Innovation/Neuartigkeit und Unterhaltsamkeit, Jugendlichkeit zahlte der Spot stark ein.

Als Goldbach Youngstars werden quartalsweise auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marken evaluiert und ausgezeichnet, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gelten. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilscores zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich.

Über Goldbach Austria

