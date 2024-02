Rückgang von Stelleninseraten im Vorjahr

Das Berufsfeld „Pharma, Gesundheit, Soziales“ führt einmal mehr die Liste sowohl der Berufsfelder mit dem höchsten Anteil an ausgeschriebenen Teilzeitstellen an (40 Prozent), als auch jene der Berufsfelder mit dem höchsten Anteil an Stellen mit einer Teilzeit- und einer Vollzeitoption (36 Prozent). Im Berufsfeld „Führung, Management“ gibt es mit 93 Prozent den größten Anteil an Vollzeitstellen, gefolgt von „Technik, Ingenieurwesen“ und „IT, EDV“ (je 84 Prozent).

Georg Konjovic, CEO von karriere.at: „Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialbereich sind überdurchschnittlich flexibel in Bezug auf die Arbeitszeit. Sie sprechen in Stelleninseraten gezielt Menschen an, die weniger als 38 Stunden pro Woche arbeiten können oder wollen. Demgegenüber werden in traditionell männlich dominierten Berufsfeldern Positionen nach wie vor eher nur als Vollzeitstellen ausgeschrieben.“

Wien bei Teilzeitstellen ganz vorne, Oberösterreich bei Lehrstellen

Die meisten Teilzeitstellen gab es 2023 sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentuell in Wien. In der Bundeshauptstadt wurden auch generell die meisten Stelleninserate geschaltet, auf den Standort Wien entfielen im Vorjahr 28 Prozent aller Inserate auf karriere.at. Auf Platz zwei der Bundesländer mit den meisten Stelleinseraten auf karriere.at lag einmal mehr Oberösterreich mit 22 Prozent, gefolgt von der Steiermark mit 12 Prozent.

Bei den Lehrstellen lagen Oberösterreich und die Steiermark ganz vorne: In Oberösterreich wurden 29 Prozent aller Lehrstellen ausgeschrieben, in der Steiermark 17 Prozent. In beiden Bundesländern gab es die meisten Lehrstellen in den Berufsfeldern „Technik, Ingenieurwesen“, „Produktion, Handwerk“ und „Verkauf, Kundenbetreuung“. Insgesamt blieb die Anzahl der ausgeschriebenen Lehrstellen hoch, der Rückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2022 betrug hier lediglich zwei Prozent.