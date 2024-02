Voller Durchblick, innovativer Auftritt

Transparente Screens vermitteln am Wiener Eistraum auf einzigartige Weise die Vorzüge des Audi SQ8 Sportback e-tron*

Zum nunmehr 29. Mal lockt der Wiener Eistraum Eislaufbegeisterte in die Wiener Innenstadt. Auch 2024 begleitet Audi Österreich das Freizeithighlight mit einer innovativen „out-of-home Aktion“. Transparente Screens sorgen gemeinsam mit einem Audi SQ8 Sportback e-tron* und neuartiger Inszenierung für dreidimensionale Wow-Momente und unterstreichen einmal mehr den

„Vorsprung durch Technik“ der Marke Audi.

Gerade erst machten transparente Screens auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas von sich reden, schon ist die Technologie mitten im Herzen Wiens live zu erleben. In zentraler Lage am Wiener Eistraum sorgt ein rund sechs mal fünf Meter großer Aufbau von Audi für Staunen. Gemeinsam mit Porsche Media & Creative, Wien Marketing, The Terminal und Pansound realisiert, wirkt der Aufbau erst wie ein ganz normaler, großer Bildschirm. In Wahrheit aber versperren auf die Glasfront geklebte LED-Folien mit einer Durchlässigkeit von 80% Transparenz und gleichzeitig bis zu 5.000 cd/m² maximal abstrahlbarer Helligkeit den Blick auf den millimetergenau im Inneren positionierten Audi SQ8 Sportback e-tron* mit plasmablauer Lackierung. Dann „taut die Eisschicht langsam auf“ und gibt so den Startschuss für ein in drei Ebenen inszeniertes Gesamterlebnis mit Wow-Faktor.

Obgleich der Wagen natürlich stillsteht, sorgen ein sich bewegender Hintergrund und dynamische Einblendungen auf den transparenten Screens für das Gefühl, der Audi SQ8 Sportback e-tron würde sich durch unterschiedliche Settings bewegen. Gleichzeitig werden diverse Fakten zum Auto eingeblendet. Etwa seine gerade einmal 4,5 Sekunden in Anspruch nehmende Beschleunigung auf 100 km/h oder die maximal gebotene Reichweite nach WLTP von 471 Kilometern. Auch den Wagen auszeichnende, fortschrittliche Ausstattungselemente, wie die virtuellen Außenspiegel oder die Digital Matrix-LED-Scheinwerfer, die während der Fahrt Informationen direkt auf die Straße projizieren können, werden hervorgehoben.

Von Hollywood auf den Rathausplatz

Der technische Aufwand hinter der Lösung ist enorm. Als Haupttechnologie hinter der „Virtual Production“, die die gezielte Veränderung von Lichtverhältnissen und Tageszeiten ermöglicht, kommt etwa die Unreal Engine zum Einsatz. Diese hat sich bis dato vor allem in hochwertigen Videospielproduktionen, aber auch zunehmend in Hollywood einen Namen gemacht. Zudem setzt man für die Steuerung der drei Ebenen (transparente Screens, Auto und LED-Wall) mit dem Pixera Medienserversystem auf Hightech aus Österreich.

Die größte Herausforderung war aber, trotz mehrmonatiger Planungsphase und enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten, die Vordergrundelemente perfekt auf den Blickwinkel der Zuseher_innen anzupassen und dabei nicht nur einen perfekten Winkel oder „Sweetspot“ zu generieren, wie das bei vielen Out-Of-Home Installationen der Fall ist. Stattdessen wollte man zumindest einen gewissen Betrachtungswinkel erarbeiten. Um dies zu perfektionieren, wurde die Bespielung – im Rahmen der insgesamt drei Tage dauernden Aufbauarbeiten – direkt vor Ort an die tatsächlichen Dimensionen und Abstände angepasst.

Noch ökologischer, noch spektakulärer

Der Wiener Eistraum, der vor Ausbruch der Corona-Pandemie von bis zu 780.000 Menschen besucht wurde, hat sich schon im Vorjahr als perfekten Schauplatz für eine innovative „out-of-home“-Aktion für Audi Österreich bewährt; voriges Jahr wurde dort eine aufsehenerregende 3D-Installation realisiert. Und heuer ist der wohl schönste Eislaufplatz Europas so attraktiv wie nie zuvor. Im Debütjahr 1996 noch in der Größe eines Eishockeyfeldes gehalten, warten 2024 stolze 45 Tage lang mehr als 9.500 m² Eislauffläche auf zwei Etagen, 2.000 Paar ausleihbare und mit Warmluft vorgeheizte Schlittschuhe und vieles mehr.

Zudem aber ist der Wiener Eistraum dieses Jahr auch erneut um besondere Nachhaltigkeit bemüht. Speisen und Getränke zu 100 % aus biologischer Qualität, ein Testbetrieb mit Solarkollektoren, Wiederverwendung des Eisabriebs und clevere Maßnahmen wie die Verwendung der Abwärme der Kältemaschinen zum Heizen der besagten Schlittschuhe haben dem Eistraum zum zweiten Mal das Prädikat „ÖkoEventPlus“ beschert. Besucht werden kann der Wiener Eistraum täglich von 10 bis 22 Uhr. Die regulären Ticketpreise starten bei 6,30 Euro, es werden aber auch diverse Vergünstigungen oder Gratis-Zeiträume geboten.

