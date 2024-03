Der KESCH Event- und Brand Experience Trendreport 2024 – „KI revolutioniert die Branche“

Seit 2017 dokumentiert Thomas Kenyeri, Gründer von KESCH, gemeinsam mit seinem Team faszinierende Entwicklungen in verschiedenen Branchen in seinem Trendreport. Dieser Bericht hat sich mittlerweile als eine traditionelle und begehrte Lektüre im Event-Sektor etabliert. In der nunmehr sechsten Ausgabe erfährt der Report mit der Integration des Brand Experience-Bereichs eine spannende Erweiterung. Kenyeri ist überzeugt: „In einer Welt, die sich ständig verändert und in der Innovationen das Tempo vorgeben, ist es unerlässlich, am Puls der Zeit zu bleiben.“

Thomas Kenyeri berichtet im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller über die wichtigsten Trends 2024 und beleuchtet dabei Sinn und Notwendigkeit der zukunftsorientierten Entwicklungen im Event Management.

Einen fundierten Blick in die nahe und ferne Branchen-Zukunft liefert die renommierte Brand Experience Company KESCH mit der Veröffentlichung des alljährlichen Event-Trendreports. Der Bericht ist eine Schatztruhe voller Einsichten und Analysen zu den heißesten Themen der Branche: Künstliche Intelligenz, die Nachhaltigkeit von Veranstaltungen, die Aufregung um Pop-up-Events, immersives Shopping, und natürlich – Daten, Daten, Daten. KESCH beleuchtet außerdem entscheidende Aspekte wie Digital-First-Strategien, Sicherheit bei Veranstaltungen, das Phänomen der Super-Consumer-Events, Networking-Möglichkeiten und Trends im Bereich der Business-Reisen.

Weitere interessante Themen finden Sie hier