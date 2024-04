VAMP Award 2024

Die Besten aus Ambient Media, Promotion & Digital out of Home wurden ausgezeichnet

Am 8. April wurde erneut der VAMP Award in zwölf Kategorien verliehen – heuer erstmals auch ein Platin-Award für den Gesamtsieg. Rund 700 Gäste feierten das Branchenhighlight des Jahres in der Ottakringer Brauerei.

Bereits zum dritten Mal lud der Marketing Club Österreich die Below-the-Line-Interessierten Österreichs in die Ottakringer Brauerei, um bei der Verleihung des VAMP Awards live mit dabei zu sein. Insgesamt wurden Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen in zwölf Kategorien verliehen. Der heuer erstmals überreichte Platin-Award für die Gesamtpunkte-Sieger:innen ging an das freudestrahlende Team von C&A für ihre herausragende Digital-out-of-Home-Aktion „You do you & We take the pictures“, gemeinsam umgesetzt mit Mediaplus Austria.

VAMP-Trail als besonderes Erlebnis

Das stimmungsvolle Event begann bereits am Nachmittag, als sich beim VAMP-Trail verschiedene Branchenleader:innen präsentierten. Dabei wurden die Gäste von MCÖ-Geschäftsführerin Regina Loster begrüßt. „Die Besucher:innen wurden durch einen Parcours voller bunter Aktionen, Gewinnspiele, mit Drinks und DJ-Sound geschickt“, schwärmt das Organisationsteam Christoph Berndl (Awardix) und Niko Pabst (MCÖ). „Geboten wurden Trend-Talks der VAMP-Expert:innen, eine Führung durch die Ottakringer Brauerei inklusive Bierverkostung, die Schlumberger Sekt-Bar, die Airport Media-Papierflieger-Competition, die CASH-Telefonzellendisco, personalisierte Briefmarken sowie Pins von der Österreichischen Post und vieles mehr.“

Sieger:innenprojekte zum Nachschauen

Ein weiteres Highlight des Abends war der Launch der neuen Plattform Awardix.com, die direkt nach der Preisverleihung Punkt 22:00 Uhr online ging. Hier können alle Sieger:innenprojekte mit Fotos, Videos und Beschreibung nochmals aufgerufen und im Detail angesehen werden. Die Gewinner:innen des VAMP Awards machen den Anfang, nach und nach sind auf der Plattform auch weitere Awards zu finden, wie zum Beispiel der Staatspreis Marketing im Juni!

Tolle Stimmung und Inspiration für künftige Projekte

Rund 500 gut gelaunte Gäste feierten bis spät in die Nacht mit den Gewinner:innen bei der Aftershow-Party mit DJ-Sound, coolen Drinks, dem besten Ottakringer Bier und leckerem Streetfood, passend zur hippen Location. „Die Veranstaltung war wieder einmal ein voller Erfolg, die Sieger:innenprojekte wie auch das außergewöhnliche Rahmenprogramm haben bestens gezeigt, was diese kreativen und aufmerksamkeitsstarken Werbeformen draufhaben“, freut sich Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich. Zum Abschluss gab es noch Dankesworte von den Organisatoren Berndl und Pabst: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Partner:innen und Gästen für diesen großartigen Abend. Wir sind uns sicher, dass die Branche von den Inspirationen profitiert, und freuen uns schon auf viele neue Impressionen 2025!“

Die Gold-, Silber- und Bronze-Sieger:innen der 12 Kategorien des VAMP Award 2024

Platin-Award: Auszeichnung für Gesamtpunkte-Sieg

Kategorie: 3.2. DOOH klassisch

Kampagne: C&A: You do you & We take the pictures

Agentur: Mediaplus Austria

Auftraggeber:in: C&A

1.1 Die beste Ambient-Media-Kampagne

Gold

Kampagne: Burger King Fleischessen

Agentur: Jung von Matt Donau GmbH

Partneragentur: Werbehelden GmbH

Auftraggeber:in: Burger King Austria The Eatery Group GmbH

Silber

Kampagne: HORNBACH: Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein

Agentur: Mediaplus Austria

Partneragenturen: HeimatTBWA, Infinity Media, Wedia

Auftraggeber:in: HORNBACH

Bronze

Kampagne: Feast for All

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann/DMB.

Partneragenturen: Havas Vienna, Weitsprung Werbe- und Vertriebs GmbH, Artivive, massgeschneidert Kommunikationsbüro GmbH, Leni Charles, Tyrone Egbowon

Auftraggeber:in: Pernod Ricard Austria GmbH, Absolut

1.2 Die beste Ambient-Media-Kampagne in Kombination mit Passanten-Interaktion

Gold

Kampagne: So teuer ist es, arm zu sein

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann/DMB

Partneragenturen: Fuchs & Freude communications GmbH, UKO Microshops

Auftraggeber:in: Samariterbund Wien

Silber

Kampagne: Wiener Wartehalle als Mini-Café Landtmann

Agentur: Gewista Werbegesellschaft mbH

Auftraggeber:in: FAM Querfeld Consulting GmbH

Bronze

Kampagne: Magenta XMas

Agentur: EssenceMediacom Austria GmbH

Partneragenturen: EssenceMediacom Austria GmbH, KUBRIK GmbH, Gewista Werbegesellschaft mbH

Auftraggeber:in: Magenta Telekom

2.1 Die beste Sampling-Promotion

Gold

Kampagne: FANTA HALLOWEEN – TRAUST DU DICH?

Agentur: AFT Plus Promotion Sales

Auftraggeber:in: Coca-Cola GmbH

Silber

Kampagne: Geh mit uns den Mehrweg | Launch-Promotion zur Coca-Cola 0,4-l-Mehrwegflasche

Agentur: KESCH Event & Promotion GmbH

Partneragenturen: Vier Hoch Vier GmbH, ÖBB Werbung GmbH

Auftraggeber:in: The Coca-Cola Company

Bronze

Kampagne: The Ritual of Karma: Wohlfühloase im Herzen Wiens

Agentur: Mediaplus Austria

Auftraggeber:in: RITUALS Cosmetics Austria GmbH

2.2 Die attraktivste Sales-Promotion

Gold

Kampagne: Lindt Goldhasen Labyrinth im Murpark Graz

Agentur: IDEAL Live Marketing

Auftraggeber:in: SES Spar European Shopping Centers GmbH/Murpark

Silber

Kampagne: Größter Rubbellos Adventkalender Europas am Wiener Christkindlmarkt Rathausplatz 2024

Agentur: Werbehelden GmbH

Auftraggeber:in: Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Bronze

Kampagne: NESCAFÉ ready to drink Promotion

Agentur: IDEAL Live Marketing GmbH

Partneragentur: Gewista Werbegesellschaft mbH

Auftraggeber:in: NESCAFÉ

2.3 Die beste Roadshow

Gold

Kampagne: BILLA TRANSFORMER TOUR

Agentur: Stargate Group Werbeagentur GmbH

Auftraggeber:in: BILLA AG

Silber

Kampagne: THE WORLD NEEDS MORE SANTAS | Coca-Cola Weihnachtstruck Tour 2023

Agentur: KESCH Event & Promotion GmbH

Partneragenturen: Vier Hoch Vier, Ressourcenreich GmbH, XXL Media

Auftraggeber:in: The Coca-Cola Company

Bronze

Kampagne: Tag des Denkmals 2022

Agentur: IDEAL Live Marketing

Partneragentur: KGP Events

Auftraggeber:in: Bundesdenkmalamt

Bronze

Kampagne: L’OR – Erwecke deine Sinne Tour 2023

Agentur: Stargate Group Werbeagentur GmbH

Auftraggeber:in: Jacobs Douwe Egberts AT GmbH

2.4 Die beste Integration in bestehende Live-Formate

Gold

Kampagne: Spiel, Satz & Genuss

Agentur: AFT Plus Promotion Sales

Auftraggeber:in: Lieferando

Silber

Kampagne: ALLES MACHBAR im OBI Festival Markt

Agentur: OBI Marketing

Partneragenturen: Anklang Event und Marketing, ANTRIB Produktions GmbH

Auftraggeber:in: OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH

Silber

Kampagne: Geizhals PC Forge: Wie wir mit unserer PC-Schmiede den Traum vom eigenen Gaming PC erfüllen

Agentur: Mediaplus Austria

Partneragentur: Now Serviceplan

Auftraggeber:in: Geizhals

3.1 Digital out of Home interaktiv

Gold

Kampagne: Wärme spenden – Gruft

Agentur: BROKKOLI Advertising Network

Partneragenturen: Schmitts Katze, ÖBB Werbung GmbH

Auftraggeber:in: Caritas der Erzdiözese Wien – Gruft

Silber

Kampagne: Find Your Fresh!

Agentur: EssenceMediacom Austria GmbH, Eckstein Media (PR Agentur)

Auftraggeber:in: Mars Orbit

Bronze

Kampagne: „Wälder der Karpaten“ Hypergram

Agentur: Ingage Media

Auftraggeber:in: Greenpeace

3.2 Digital out of Home klassisch

Platin/Gold

Kampagne: C&A: You do you & We take the pictures

Agentur: Mediaplus Austria

Auftraggeber:in: C&A

Silber

Kampagne: Sprite Heat Happens: Coole Erfrischung trifft heißes Wachstum – +17 % Wertsteigerung im Markt

Agentur: EssenceMediacom Austria GmbH

Partneragentur: Hogarth

Auftraggeber:in: Coca-Cola GmbH

Bronze

Kampagne: Allianz – Aus Sorge wird Freude

Agentur: TUNNEL23

Partneragenturen: EssenceMediacom Austria GmbH, Little Lights Studio GmbH

Auftraggeber:in: Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft

3.3 Digital out of Home Data

Gold

Kampagne: Zipfer Urtypisch Wie Du

Agentur: dentsu Austria

Partneragentur: DDB Wien

Auftraggeber:in: Brau Union Österreich AG

Silber

Kampagne: Österreichisches Rotes Kreuz: Wie wir mit innovativem DOOH-Targeting beweisen, dass Nächstenliebe keine (Sprach-)Barrieren kennt

Agentur: Mediaplus Austria

Partneragenturen: Zum goldenen Hirschen, Goldbach, YOC

Auftraggeber:in: Österreichisches Rotes Kreuz

Bronze

Kampagne: Magenta DOOH Liveticker

Agentur: Goldbach Media Austria GmbH

Partneragenturen: Goldbach Media Austria GmbH, AIM 3, KUBRIK GmbH

Auftraggeber:in: Magenta Telekom

4.1 Die beste Live-Marketing Aktivität

Gold

Ottakringer ErnteTankFest

Agentur: IDEAL Live Marketing

Auftraggeber:in: Ottakringer Brauerei GmbH

Silber

Kampagne: FANTA Halloween – Traust du dich?

Agentur: AFT Plus Promotion Sales

Auftraggeber:in: Coca-Cola GmbH

Bronze

Kampagne: BILLA Transformer Tour

Agentur: Stargate Group Werbeagentur GmbH

Auftraggeber:in: BILLA AG

4.2 Kleines Budget, große Wirkung

Gold

Kampagne: Das Österreichische Stillsiegel

Agentur: Himmelhoch GmbH

Auftraggeber:in: MAM Babyartikel

Silber

Kampagne: +69 % Spenden stellen Nothilfe für die Schmetterlingskinder sicher

Agentur: Mindshare GmbH, GGK MullenLowe

Auftraggeber:in: DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder

Bronze

Kampagne: Burgenland Tourismus: Genderverbot

Agentur: Mediaplus Austria

Partneragentur: Wien Nord Serviceplan

Auftraggeber:in: Burgenland Tourismus

4.3 Kreativität & Innovation

Gold

Kampagne: So teuer ist es, arm zu sein

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann/DMB.

Partneragenturen: Fuchs & Freude communications GmbH, UKO Microshops

Auftraggeber:in: Samariterbund Wien

Silber

Kampagne: Feast for All

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann/DMB.

Partneragenturen: Havas Vienna, Weitsprung Werbe und Vertriebs GmbH, Artivive, massgeschneidert Kommunikationsbüro GmbH, Leni Charles, Tyrone Egbowon

Auftraggeber:in: Pernod Ricard Austria GmbH, Absolut

Bronze

Kampagne: Magenta DOOH Liveticker

Agentur: Goldbach Media Austria GmbH

Partneragenturen: Goldbach Media Austria GmbH, AIM 3, KUBRIK GmbH

Auftraggeber:in: Magenta Telekom

Bronze

Kampagne: Netflix – Fubar

Agentur: WEDIA Visuelle Großflächenwerbung GmbH, CONCRETE CANDY GmbH

Partneragentur: AlpwerkArrow Films e.U.

Auftraggeber:in: Netflix