Am 23. Mai kürte Great Place To Work, mit den Wiener Stadtwerken als Veranstaltungspartner, im Rahmen der „For All Stars Night“ in der Eventlocation ARIANA die „Top 50 Best Workplaces Austria“ 2024. Was die Gewinner:innen eint, ist eine Unternehmenskultur, in der Menschen gerne arbeiten. Mehrere Kriterien spielten bei der anonymen Befragung von 50.000 Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle. Comedian Gernot Kulis sorgte als Laudator in unterschiedlichen Rollen für Unterhaltung.

Auf diesen Abend haben Tausende heimische Arbeitgeber:innen, Mitarbeiter:innen und Jobsuchende sehnlichst gewartet. Und am Donnerstag war es dann endlich so weit: Great Place To Work Österreich holte dieses Jahr bereits zum 22. Mal die Best Workplaces Austria auf die Bühne. Die Auszeichnungen beste:r Arbeitgeber:in des Landes ist allgemein äußerst begehrt und gewinnt in Zeiten des Fachkräftemangels noch einmal an Bedeutung. Die feierliche Auszeichnung fand am Abend des 23. Mai 2024 im Rahmen der „For All Stars Night“ in der Eventlocation Ariana in der Wiener Seestadt statt. Sebastian Grimus, Saxophonist von Parov Stelar sorgte für den guten Ton. Erstmals durften 50 Siegerbetriebe auf die Bühne gebeten werden. Basis für das Ranking der begehrten und einzigartigen Arbeitgeber-Auszeichnung sind anonyme Mitarbeitendenbefragungen (in Österreich rund 50.000). Durch das repräsentative und zugleich anonyme Feedback der Beschäftigten ist keine andere Unternehmensauszeichnung in Österreich aussagekräftiger in Bezug auf die tatsächlichen Erfahrungen der Mitarbeitenden.

Sechs wesentliche Kriterien

Wie Great Place To Work-Auswertungen zeigen, haben die besten Arbeitgeber:innen auch die Nase in Richtung gelebter sozialer Nachhaltigkeit vorn. Ihre Mitarbeitenden bestätigen dem Unternehmen, dass sie die sechs relevantesten Faktoren für soziale Nachhaltigkeit bereits heute auf vorbildliche Weise verkörpern. Konkret sind das: Glaubwürdigkeit und Kollaboration, Gesundheit, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Weiterbildung, Diversität sowie angemessene Entlohnung.

Während im Österreich-Durchschnitt nur fünf von zehn Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, sind es bei den Besten Arbeitgeber:innen beinahe neun von zehn Mitarbeitenden.

Vertrauen spielt entscheidende Rolle

„Unsere Methode der Mitarbeitendenbefragung mit dem sogenannten Trust Index zeigt solch beeindruckende Ergebnisse, mit denen die Unternehmen, die befragt haben, auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit gut arbeiten können. Wenn Mitarbeitende Vertrauen haben, sind sie stolz auf das Unternehmen und kommen auch gerne zur Arbeit. Das zeigen die Daten von ca. 50.000 befragten Mitarbeitenden“, bestätigt Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work Österreich. Unternehmen können diese Vertrauensindex-Daten übrigens auch für die bald verpflichtende CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung einsetzen.

Zertifizierung als Wettbewerbsvorteil