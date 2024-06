Die Höhle der Löwen“ Staffel 15

Weiterhin sind die überdurchschnittlich häufigen Geschäftsführungswechsel bei einem Großteil der Start-ups der VOX-Show auffällig – bei 50 ehemaligen Teilnehmern sogar fünf oder mehr Wechsel innerhalb kürzester Zeit. Veränderungen in der Geschäftsführung kommen zwar vor, sehr häufige Umstellungen der Führungsetage sind jedoch meist ein Indikator, dass eine Unternehmung die wirtschaftlich gesteckten Ziele nicht erreicht.

Es gibt sogar einen statistisch begründeten Zusammenhang zwischen häufigen Wechseln in der Unternehmensleitung und Insolvenzen. Historisch betrachtet, gerieten in den vergangenen Jahren Neugründungen mit Geschäftsführerwechsel innerhalb der ersten 24 Monaten bis zu 26 Mal häufiger in eine Insolvenz als jene ohne frühzeitigen Führungswechsel. Natürlich können Änderungen in der Führungsetage auch das Gegenteil bedeuten. Man denke nur an Ankerkraut, die ihr Business 2022 gewinnbringend an Nestlé verkauft haben, oder Presize.ai, die in der Show ein Investment erhielten und mittlerweile zum Meta-Konzern gehören. Könnten also die Löwen einen Einfluss auf das Gelingen der Start-ups haben?

Augen auf bei der Investorenwahl: Der Fall Social Chain AG und Insolvenz in Eigenverwaltung

Sicherlich hat die Wahl des Löwen Einfluss auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmens. Auch hier hat Creditsafe genauer hingesehen. Ungeschlagener Spitzenreiter ist mit 142 erfolgreichen Investitionen und insgesamt über 21 Mio. Euro der gelernte Einzelhandelskaufmann Ralf Dümmel. Ähnlich erfolgshungrig ist sein Unternehmer-Kollege Carsten Maschmeyer. In der Show versprach er summa summarum 80 Gründenden die Zusammenarbeit, realisiert wurden jedoch gerade mal 50 Deals. Der gebürtige Südtiroler Georg Kofler konnte insgesamt 42 Showteilnehmer in die Social Chain AG eingliedern, bei der der Multimillionär selbst als Geschäftsführer agiert. Das Social-Media-Unternehmen hat Ende Juli 2023 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Für die AG und die dazugehörigen ehemaligen Kandidaten bedeutet das, dass sie ihre Geschäfte unter Aufsicht eines Sachverwalters vorerst fortführen können. Denn bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung in vollem Umfang verfügungsberechtigt und muss die Kontrolle über das Unternehmen nicht – wie bei einer Regelinsolvenz sonst üblich – an einen Insolvenzverwalter abgeben. Diese Form der Insolvenz ist ausdrücklich auf eine Sanierung und nicht auf eine Liquidierung des Unternehmens aus.

Was heißt das für die Teilnehmer von Staffel 15? Nach dem Investment beginnt die Bewährungsprobe

Ein Deal bei „Die Höhle der Löwen“ ist für viele Jungunternehmer der erste Schritt zum erfolgreichen Business. Der eigentliche Marathon beginnt aber erst nach der Show. Sofern eine Zusammenarbeit zustande kommt, müssen sich die Gründer mit ihren Ideen am Markt behaupten. Die kurzzeitige Aufmerksamkeit durch den Fernsehauftritt ist schnell verflogen, sodass die Firmen danach mit stimmigen Marketingkonzepten und ihrem eigentlichen Produkt überzeugen müssen. Dass das für viele Start-ups ein Problem darstellt, zeigt unter anderem der beträchtliche Anteil der Auflösungen und Insolvenzen und die hohe Ausfallwahrscheinlichkeit bei den verbliebenen Unternehmen: Etwa jedes dritte Start-up besitzt eine Insolvenzwahrscheinlichkeit von über drei Prozent. Ob die Ideen langfristiges Potenzial haben, zeigt sich eben erst in den Jahren nach dem Löwen-Investment. Und damit: Viel Erfolg allen Gründern der 15. Staffel!