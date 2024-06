Digital Advertising: „Vorwärtsdenken im Rückblick“

Am 27. Mai 2024 stand das Digital Marketing Experts TALK Special by willhaben, organisiert vom Marketing Club Österreich, ganz im Zeichen von „Digital Advertising“. In Kooperation mit willhaben fand in der brandneuen Wiener Location „The Hoxton“ ein spannender Panel Talk mit dem Titel „Digital Advertising – reichen die gängigen Messmethoden?“ statt.

Transparenz, Kontinuität und Verbesserungswille

Die einleitenden Worte übernahmen MCÖ-Präsident Andreas Ladich sowie Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising von willhaben: „Digital Advertising ist uns ein zentrales Anliegen, da wir unsere Werbekund:innen dabei unterstützen wollen, Millionen Nutzer:innen mit relevanter Werbung zu erreichen. Die Mischung aus Innovation und Erfahrung ermöglicht präzise Targeting-Optionen, um die optimale Zielgruppe anzusprechen.“ Dem stimmte auch seine Kollegin Ekaterina Parashina, Sales Team Managerin bei willhaben, am Panel zu: „Wir möchten die Bedeutung von Transparenz, einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Kund:innen und die Stärkung unserer strategischen Partnerschaft mithilfe von Joint Business Plans (JBP) betonen. Unser Ziel ist es, unsere Kund:innen zu verstehen, von ihnen zu lernen und gemeinsam herauszufinden, wie wir uns verbessern können.“

Die richtigen Erkenntnisse aus der Fülle der Daten

Nicole Artner, Managing Director bei UM PanMedia, betonte: „Die gängigen Methoden zur Evaluierung müssen an die stetigen Veränderungen im Digital Marketing angepasst werden. Die Kunst der Evaluierung ist es, rückwärtsgerichtet zu arbeiten und dabei vorwärtszudenken. Die aktuellen Methoden sind dafür oft zu einseitig und konzentrieren sich nur auf bestimmte Aspekte wie zum Beispiel Traffic oder Conversion Rate. Es gilt, die gesamte Journey zu verstehen, um sinnvoll zu optimieren.“ Alexia Gasser, Head of Marketing bei Polestar, meinte wiederum „Ganz gleich, wie viele Messmethoden im digitalen Marketing zur Verfügung stehen, der wahre Schlüssel zum Erfolg liegt darin, aus der Fülle an Daten die richtigen Erkenntnisse zu ziehen. Es geht nicht nur um das Sammeln von Informationen, sondern darum, relevante und aussagekräftige Daten zu identifizieren, die klare Handlungsstrategien ermöglichen.“

Die richtigen Messmethoden und Metriken

Thomas Gigl, CEO & Founder ehrenwort Gewürze & Brandpiloten, war der Meinung, dass gerade im D2C- und E-Commerce-Bereich das Tracking immer herausfordernder wird: „Es ist daher essenziell, die richtigen Messmethoden und Metriken einzusetzen.“ Manfred Tautscher, INTEGRAL-Gründer und Geschäftsführer des SINUS Instituts, stellte klar: „Unabhängige und einheitliche Reichweitenmessung für das digitale Marketing wird es in Zukunft nicht geben, dies ist weder finanzierbar noch sind die großen Anbieter:innen daran interessiert.“

Expert:innen unter sich

Das sehr spezifische und aktuelle Thema zog zahlreiche Expert:innen und Interessierte aus der Branche an. Durch den Abend führte mit viel Know-how und Humor Maximilian Mondel, MCÖ-Vorstandsmitglied und Co-Founder von MOMENTUM Wien und den JETZT Konferenzen. Zum Abschluss gab MCÖ-Geschäftsführerin Regina Loster einen Ausblick ins künftige Clubprogramm: Die nächsten Events sind die Green Marketing Award-Gala am 6. Juni und die Staatspreis Marketing-Gala gepaart mit dem Tag des Marketings 2024 am 17. Juni. Alle Informationen gibt es unter www.marketingclub.at