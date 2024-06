Der Juni steht international als Pride Month für die Vielfalt und die Liebe. Zum Pride in Wien erweitert Palmers ihre OOH-Kampagne und setzt damit ein stolzes Zeichen für die queere Community.

Pride bedeutet, selbstbewusst so zu sein, wie man ist, sich nicht für andere zu verstellen und sich erst recht nicht für die eigene Persönlichkeit zu entschuldigen. Zu schwul, zu lesbisch, zu gewagt, zu männlich, zu freizügig, zu feminin, zu anders – immer noch ist die queere Community vielen Vorwürfen ausgesetzt. Palmers macht in der aktuellen Kampagne Schluss mit den Entschuldigungen und sagt: Proud, not sorry.

„Niemand soll sich für seine Individualität entschuldigen müssen. Wir leben in einer diversen Welt und wollen Haltung zeigen. Wir sind proud, not sorry“, sagt Janis Jung, CEO und Vorstandsvorsitzender bei der Palmers Textil AG. Dieses Selbstverständnis übersetzt Palmers mit ihrer aktuellen OOH-Kampagne. Markenbotschafterin ist Drag Queen, Künstlerin und Gewinnerin, als erste Frau überhaupt, von Drag Race Germany: Pandora Nox aus Wien. Zu sehen sind die Sujets auf City Light Plakat Stellen bis 12. Juni in Wien. Die ‚Proud, not sorry.‘ Motive sind Teil der #endofsorry Kampagne, mit sieben Markenbotschafterinnen wie Waris Dirie und Stefanie Millinger. Kreiert hat die Kampagne Demner, Merlicek & Bergmann, Wien.

Erklärtes Ziel von Palmers ist, dass jede und jeder das tragen können, worauf sie Lust haben, worin sie sich wohl fühlen und womit sie die eigene Persönlichkeit unterstreichen. Damit krönt Palmers jede Person zum Vorbild für ein selbstbewusstes Körpergefühl.