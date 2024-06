Sichtbarkeit und Solidarität bei Vienna Pride 2024

Unter dem Motto „LOVE IS LOVE“ setzt MEGABOARD sein langjähriges Engagement für die Vienna Pride fort, indem das Unternehmen als stolzer Partner und aktiver Teilnehmer an der Regenbogenparade am 08. Juni teilnimmt. Unter dem Slogan „Pride is a demonstration“ wird MEGABOARD die Vienna Pride und den Pride Run Vienna auch in diesem Jahr unterstützen, um ein deutliches Zeichen der Solidarität mit der LGBTIQ+ Community zu setzen.

Die Zusammenarbeit zwischen MEGABOARD und Vienna Pride sowie dem Pride Run Vienna begann bereits vor drei Jahren. Dabei stellte MEGABOARD in diesem Jahr den MEGAscreen an der A4 zur Bewerbung der jährlichen Regenbogenparade und des Pride Run Vienna zur Verfügung. Zusätzlich wird die Vienna Pride während des gesamten Veranstaltungszeitraums auch das MEGAgerüst auf der belebten Mariahilfer Straße 38 nutzen können, um ihre Botschaft der Gemeinschaftlichkeit zu verbreiten.

Ein Höhepunkt der diesjährigen Kooperation ist die Präsenz eines gebrandeten Trucks von MEGABOARD bei der Regenbogenparade. MEGABOARD wird gemeinsam mit hunderttausenden Besucher:innen ein unübersehbares Zeichen setzen.

MEGABOARD setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass die Botschaft der Vienna Pride und des Pride Run Vienna eine möglichst breite Öffentlichkeit erreicht. Die Hauptbotschaft „LOVE IS LOVE, MEGAproud to support VIENNA PRIDE“ wurde nicht nur für die Online-Kommunikation entwickelt, sondern wird auch am Paradetag offline sichtbar sein. Mitarbeiter:innen von MEGABOARD werden an beiden Veranstaltungen teilnehmen, um die Community zu unterstützen und zu feiern.

Hansjörg Hosp, CEO von MEGABOARD, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Menschenrechte sind essenziell und MEGAwichtig. Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei, um die Sichtbarkeit der Pride-Bewegung auf Außenwerbeformen zu fördern. Gemeinsam verstärken wir die Demonstration durch die Teilnahme als MEGABOARD-Mitarbeiter:innen, denn uns ist es eine Herzensangelegenheit, für Menschenrechte und Diversität einzustehen.“