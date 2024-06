OMG Austria launcht den STIMMUNGSBAROMETER

Die Omnicom Media Group beleuchtet und analysiert in ihrer Studienreihe die gegenwärtige Stimmung der österreichischen und schweizerische Bevölkerung zu Konsum, Wirtschaft, Politik, Medien und Arbeitsleben.

Wie sieht die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung aus? Dieser Frage geht die Omnicom Media Group Austria mit der Studienreihe „Stimmungsbarometer“ auf den Grund. Für die Studie werden je Land 600 Personen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren befragt.



„In schnelllebigen Zeiten ist es hilfreich ein Auge auf die aktuellen Themen und Stimmungen in der Bevölkerung zu haben. Der OMG Stimmungsbarometer hilft die Situation länderübergreifend besser zu erfassen und auf Themen schneller und agiler zu reagieren“, kommentiert

Jens Brecht I CEO OMG AT & CH



Ergebnisse Österreich:

Leicht positive Stimmungstendenzen im Vergleich zu Dezember 2023

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich die Stimmung in Österreich gegenüber Dezember 2023 leicht verbessert hat. Die Sorgenkinder der Menschen bleiben Inflation und Zuwanderung/Integration.





Die Jüngeren sind zwar bei den großen, allgemeinen Themen entspannter, empfinden allerdings auf persönlicher Ebene den größten Stress

Nahezu alle abgefragten allgemeine Themenbereiche wie z.B. Inflation, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Integration werden von den unter 30ig Jährigen weniger negativ empfunden. Dafür verspüren sie auf persönlicher Ebene die höchste Erwartungshaltung. Sie wollen möglichst alle Optionen im Leben wahrnehmen, was ihnen aber auch deutlich mehr Stress verursacht als den älteren Befragten. Bereits Junge sehnen sich nach ruhigen Momenten (63%) und ebenso viele geben an, dass ihr Leben früher leichter war.

Urlaub dominiert die geplanten Geldausgaben

62% planen einen Urlaub, gefolgt von 23%, die Möbel anschaffen wollen und 17% Smartphones.

Das Potential für einen Auto Kauf liegt bei 13%. Männer zeigen sich konsumfreudiger, während Frauen zurückhaltender agieren.

Die Reiselust ist weiterhin ungebremst. Badeferien liegen derzeit in der Planung vor Städtereisen.

Online-Reiseportale haben die klassischen Reisebüros schon deutlich abgehängt. So geben 66% an booking.com schon mal genutzt zu haben, aber auch zahlreiche lokale Anbieter wie Austrian, TUI und Hofer Reise schaffen es unter die Top 5 genutzten Plattformen.

Das Buchungsverhalten der Jungen ist einen genaueren einen Blick wert, sie verlassen sich besonders stark auf Google. Reisbüros kommen in ihren Purchase Funnel kaum mehr vor.

Generell sind wir im Alltag sparsamer und bewusster geworden

Die KonsumentInnen zeigen eine sehr hohe Preissensibilität, so geben 70% an im Alltag auf Aktionen zu achten. Ein großer Anteil nutzt unterstützend Aktionsmedien vor dem Einkauf.

Aber für Lebensmittelqualität sind 46% bereit mehr auszugeben. In Wien achtet man besonders gerne auf das Thema Lebensmittelqualität. In diesem Zusammenhang überdenken bereits 33% ihren Fleischkonsum, bei den Jungen sind es sogar 42%.

Und was bringt die Zukunft?

22% meinen Künstliche Intelligenz (z.B. ChatGPT) bietet großes Potenzial für Bildung und Beruf, welches aktuell bei uns noch nicht ausgeschöpft wird. Gleichzeitig fürchten 29% die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz und machen sich sorgen um ihren Arbeitsplatz.

Das Spannungsfeld erstreckt sich zwischen Sorge und Optimismus.

Immerhin 20% sind überzeugt, dass unsere Kinder die Zukunft besser gestalten als die Generationen vor ihnen.





Der OMG STIMMUNGSBAROMETER kann jederzeit um weitere Lebensbereiche, Trendthemen oder Länder ausgebaut werden.

„Wir werden in den zukünftigen Wellen des Stimmungsbarometers flexible weitere Themenbereiche aufnehmen, um wichtige Insights, rund um die Kommunikationsstrategien unsere Kunden zu ergründen. So sehen wir, dass die ÖsterreicherInnen sparsamer geworden sind und versuchen Risiken zu minimieren, dieses Wissen hat natürlich Implikation auf Marken-Strategien, ebenso wie die Einstellung der ÖsterreicherInnen rund um das mächtige Thema KI “, merkt Andrea Reschreiter Research Director und Managing Partner OMG AT abschießend an.