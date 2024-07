IT Sicherheit 2.0

Warum Geschäftsführer in die Sicherheit ihrer Informationstechnologie investieren sollten

In einer Welt, die von neuen Technologien und digitalen Fortschritten geprägt ist, stehen Unternehmen vor ständig wachsenden Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur. IT-Security-Experte Thomas Kress berichtet im Gespräch mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller, was Geschäftsführer heute tun müssen, um sich besser zu schützen. Das Aufkommen neuer Technologien bringt nämlich nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken mit sich. Hackerangriffe, Datenlecks und Cyberkriminalität sind heute allgegenwärtige Bedrohungen, die Unternehmen jeder Größe und Branche betreffen können. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Geschäftsführer in die IT-Sicherheit ihrer Organisationen investieren.

