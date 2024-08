Integration und Harmonisierung mit CRM

Am 29. August 2024 findet der DMVÖ Marketing Automation Day 2024 powered by allUpp im Wiener „The Social Hub“ statt. Von 09:00 bis 17:00 Uhr stellen Expert:innen innovative Ansätze und Strategien im Bereich Marketing Automation vor. Der Tag ist Impulsgeber für Fachleute, die sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien im Bereich Marketing Automation informieren wollen und bietet gleichzeitig die Gelegenheit wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnehmer:innen erwartet ein vielfältiges Programm, das tiefgehende Einblicke von Usern für User in aktuelle Marketing Automation Trends bietet. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Integration und Harmonisierung von CRM und Marketing Automation. Eröffnet wird der Tag von Robert Neundlinger vom jö Bonusclub, der praxisnah zeigen wird, wie Marketing Automation bei Österreichs größtem Kundenloyalitätsprogramm funktioniert.

Praxisnahe Vorträge und zukunftsorientierte Visionen

Ein besonderes Highlight ist der Usecase „Marketing Automation hautnah erleben“, präsentiert von allUpp in Zusammenarbeit mit Denzel. Hier wird gezeigt, wie Marketing Automation erfolgreich implementiert und welcher Erfolg dadurch erzielt wurde.

Abgerundet wird das Programm durch den Vortrag des DMVÖ-Vorstandes und Co-Founder von brandREACH, Michael Vaclav, der die Frage „Marketing Automation 2038: Was bringt die Zukunft?“ beantworten wird. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Fachpublikum einen Blick in die Zukunft zu wagen und kann eines schon verraten: Es wird sich einiges bewegen“, kündigt Vaclav seinen Vortrag an.

Austausch, Networking und Interaktionen

In der Exhibition Area können Teilnehmer:innen direkt mit Toolherstellern in Kontakt treten und ihre individuellen und spezifischen Fälle besprechen. Bereits fix dabei sind Salesforce, SAS,BSI und NBS als Toolpartner – weitere werden folgen.

Die kostenlose Erstberatung durch die Anwälte von Eversheds Sutherland ist ebenfalls wieder im Angebot.

Für Inspiration und produktives Networking sorgt eine Podiumsdiskussion mit führenden Expert:innen der Branche. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, das eigene professionelle Netzwerk auszubauen und direkt mit den führenden Köpfen und Herstellern der Marketing Automation in Kontakt zu treten.

Die Teilnahme am DMVÖ Marketing Automation Day 2024 ist kostenlos, jedoch sind die Plätze begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Interessenten sollten sich daher frühzeitig anmelden, um sich ihren Platz zu sichern.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Website des DMVÖ zu finden: DMVÖ Marketing Automation Day 2024