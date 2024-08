Upgrade für die eigene Kreativkompetenz

Erfolgsformat „Fokus: Kommunikation“ startet im September – BILD

Creativ Club Austria und Creative Region Linz & Upper Austria gehen mit ihrer gemeinsamen Workshop-Reihe in die nächste Runde. Vier praxisorientierte Tagesworkshops für Kreative liefern Methoden für wirksame, sichtbare und nachhaltige Marktkommunikation.

Mit geballtem Experten-Know-how das persönliche Skill-Set erweitern: Auch in diesem Jahr setzen der Creativ Club Austria und die Creative Region Linz & Upper Austria ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in puncto Weiterbildung für Kreative fort und laden ab September 2024 zu vier praxisorientierten Workshops in die Tabakfabrik Linz. Die Tagesworkshops setzen genau dort an, wo die Branche ihre größten Herausforderungen und Entwicklungspotenziale sieht. Mit dem Fokus auf die aktuellen Bedürfnisse der Kreativwirtschaft ermöglicht das Format den Teilnehmern, sich gezielt weiterzubilden und ihre Fähigkeiten auszubauen. Teilnehmer können ihre Kenntnisse in den Bereichen Community-Aufbau, kreative Ideenentwicklung, Storytelling und Markenpräsenz vertiefen.

Create & Connect: Nachhaltig starke Communities aufbauen

Der Auftakt der Reihe findet am 4. September 2024 statt. Im Workshop „Create & Connect: Nachhaltig starke Communities aufbauen“ teilen Chefredakteurin Viktoria Klimpfinger, Textexpertin Katharina Kiesenhofer und Social-Media-Profi Lisa Oberndorfer von 1000things ihre Expertise im Aufbau und Management von großen Communitys. Die Teilnehmer lernen, wie sie durch gezieltes Community-Management ihre Marke stärken und nachhaltige Verbindungen schaffen können.

Kreative Ideen methodisch entwickeln

Am 24. September 2024 servieren Geschäftsführer Marcello Demner und Strategieexpertin Katharina Schmid von DMB. Methoden zur systematischen Entwicklung kreativer Ideen und deren gezielten Einsatz im Workshop „Kreative Ideen methodisch entwickeln“. Von Kreativitätstechniken bis zur praktischen Anwendung – die Teilnehmer werden gefordert ihr kreatives Potenzial voll auszuschöpfen.

Stories well told: Effektives Storytelling

Storytelling ist die Kunst, das Narrativ einer Marke über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg zu vermitteln und über Markengeschichten erfolgreich emotionale Verbindungen zu potenziellen Kunden herzustellen. Wie es gelingt Brand Narratives auch über Jahre hinweg erfolgreich zu gestalten und zu erzählen, zeigen am 7. November 2024 die Kreativexperten Christian Hellinger und Leopold Kreczy von Wien Nord Serviceplan im Workshop „Stories well told“.

Boost Your Visibility: Markenpräsenz steigern

Den Abschluss bildet am 14. November 2024 der Workshop „Boost Your Visibility“ mit den Kommunikationsexpertinnen Vivienne Hödl und Rosa Mätzler von Ketchum. Hier erfahren die Teilnehmer, wie sie Marken durch eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie ins Rampenlicht rücken, denn die Sichtbarkeit eines Unternehmens Welt spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg und das Wachstum.

Teilnahme und Anmeldung

Alle Workshops finden in der Tabakfabrik Linz statt und bieten neben intensiven Lerneinheiten auch Networking-Möglichkeiten bei Snacks und Getränken. Das Angebot richtet sich an Selbstständige sowie Mitarbeiter von Kommunikations- und Marketingabteilungen und Agenturen. Die Teilnahmegebühr beträgt ab 375 Euro (zzgl. MwSt.), Mitglieder des Creativ Club Austria und der Creative Region Linz & Upper Austria erhalten einen Rabatt von 20 Prozent. Weitere Informationen zu den Workshops und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich online auf https://creativeregion.org

Über Creative Region Linz & Upper Austria

Die Creativ Region Linz & Upper Austria fördert und entwickelt Kreativität als Schlüsselkompetenz der Zukunft. Sie positioniert und etabliert Linz und Oberösterreich als Standort der Kreativwirtschaft. Zudem unterstützt sie die Akteure und Akteurinnen aus den Creative Industries vor Ort mit Beratungs-, Coaching- und Weiterbildungsangeboten. Die Creative Region Linz & Upper Austria veranstaltet Networking-Initiativen und arbeitet aktiv an der Sichtbarkeit der Region als Standort exzellenter kreativwirtschaftlicher Unternehmen. Nähere Informationen auf www.creativeregion.org.