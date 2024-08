Neuer Amazon-Assistent mit KI: So wird Rufus das Kauferlebnis verändern

Amazon hat in den USA einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Assistenten namens Rufus getestet und zur Marktreife geführt, der Kund:innen bei der Auswahl von Produkten unterstützen und beraten soll. Es handelt sich dabei um einen Generative-AI-Bot der neuesten Generation, der datenbankbasiert agiert und auch komplexere und mehrstufige Annahmen treffen kann.

Dabei kann Rufus nicht nur auf den gesamten Produktkatalog von Amazon mit sämtlichen Details und hinterlegten Eigenschaften zugreifen, sondern auch Kundenbewertungen und weitere Informationen aus dem Internet in die Beratung einbeziehen. Das System lernt anhand der zahlreichen Interaktionen die Befindlichkeiten der Kund:innen immer besser kennen und kann beispielsweise anhand der Angabe, man suche ein Outfit für den Urlaub mithilfe gezielter Fragen ergründen, um welche Art Urlaub es sich handelt oder welche Eigenschaften für den Nutzer entscheidend sind. In einem ausführlichen Blogbeitrag (https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus) erklärt Amazon die Details dazu.

Paradigmenwechsel mit veränderter Customer Journey

Noch sind der Deutschlandstart und die weitere Entwicklung des Produktes nicht absehbar. Dennoch erwarten die Marketing-Expert:innen der Berliner Amazon Produkt Performance Agentur AMZELL daraus resultierend Chancen für Händler:innen und Markeninhaber:innen, die über die Plattform Amazon verkaufen und ihre Produkte bewerben. „All das könnte die Customer Journey im E-Commerce verändern und wird Amazons Stellung als Anlaufstelle Nummer 1 und Startpunkt für Produktrecherchen weiter festigen“, erklärt Mark Moldenhauer, Amazon Business Consultant bei AMZELL. Fand bisher in vielen Fällen ein Teil des Suchens, Vergleichens und Kaufens auf Google und verschiedenen Vergleichsplattformen statt, würde in Zukunft wohl häufiger der Dialog mit der Frage, der Beratung mit einigen Rückfragen und Eingrenzungen und dem Kauf komplett via Rufus erfolgen

Werbeformate werden in das neue Ökosystem integriert

Dennoch dürften die Amazon Werbeformate auch weiterhin ihre über die Jahre erworbene Relevanz behalten. Es handelt sich, so betont Moldenhauer, um einen Geschäftsbereich auf der Amazon-Plattform, der in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde und für Amazon inzwischen strategisch wie wirtschaftlich ein wichtiges Standbein darstellt. Inzwischen steht dadurch eine Vielzahl an Kampagnenformaten für unterschiedliche Zwecke bereit. Während sich etwa mit Sponsored Products einzelne Produkte bewerben lassen, steht Sponsored Brands für die Bewerbung kompletter Markenwelten – und Sponsored Display ermöglicht Anzeigen auch außerhalb des Amazon-Ökosystems mit der Möglichkeit für Retargeting-Kampagnen, um Nutzer:innen erneut zu erreichen.

„Auch wenn Rufus in den USA zum Prime Day im Juli flächendeckend via App vorgestellt wurde, sammelt Amazon weiter Erfahrungen mit dem neuen Tool. Wenn Rufus an Relevanz gewinnt und auch für die europäischen Märkte ausgerollt wird, wird die Plattform wahrscheinlich zur veränderten Beratungssituation passende neue Werbeformate entwickeln und das bestehende Inventar adaptieren und an die neue Situation anpassen.“ Gerade die Ausspielung über mobile Endgeräte und die App könnten von den veränderten Einkaufsgewohnheiten profitieren, weil hier beispielsweise auch Fragen nach bestimmten Details und Features beantwortet werden. „Mehr denn je wird es für Markeninhaber auf eine konsistente Datenstrategie ankommen – und darauf, dass sie mit bestmöglichem Feature-Listen, aussagekräftigen Bildern und passgenauem, überzeugendem Content arbeiten. All das wird auch weiterhin auf eine bestmögliche Conversion einzahlen“, erklärt Mark Moldenhauer.