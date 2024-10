Der demografische Wandel ist bereits Gegenwart,

und lässt in Österreich jedes Jahr rund 66.430 Menschen ihren 20. Geburtstag feiern, während ca. 1.280.000 Menschen gleichzeitig 65 Jahre alt werden. Fast die Hälfte aller Ausbildungsplätze bleibt unbesetzt, was den eklatanten Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften verdeutlicht.

Dieter Kaiser ist Buchautor und Eigentümer des Unternehmens Kaiser-Training. In seinem Buch ´Generationsdiverses Führen´ bietet er ein Modell im Umgang mit dieser Situation. Im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber MedienManager, berichtet er über den Wandel im Arbeitsmarkt und dass junge Führungskräfte in den nächsten Jahren in freiwerdende Führungspositionen vorstoßen werden. In seinem Buch beschreibt er praxisnah und als Anleitung, wie es gelingt, nicht nur gleichaltrige oder jüngere Fachkräfte und Mitarbeitende zu führen, sondern auch die Verantwortung für altersdiverse und überwiegend ältere Mitarbeitende zu übernehmen.

