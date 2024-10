iab webAD 2024

Am 22. Oktober feierten über 1.000 Digitalexperten die jährliche Preisverleihung des iab webAD, einem der wichtigsten Auszeichnungen der Digitalbranche. Der Wiener Tourismusverband und die Agenturen Jung von Matt Donau, Dentsu und Merkle wurden dabei mit dem begehrten Titel „Best in Show“ für ihre außergewöhnliche Schnitzel-Kampagne „Will it Schnitzel?“ ausgezeichnet, die weltweit Aufsehen erregte.

„Will it Schnitzel?“ – Der globale Erfolg einer lokalen Spezialität

Mit ihrer Schnitzel-Kampagne „Will it Schnitzel?“ setzten Wien Tourismus und die Partneragenturen erneut Maßstäbe. In den Videos rund um das traditionsreiche Wiener Schnitzel, die in Zusammenarbeit mit dem gefeierten Koch Lukas Mraz entstanden, gelang es, über 8,2 Millionen Menschen weltweit zu begeistern und Lust auf einen Besuch in Wien zu machen. Die humorvolle Inszenierung des österreichischen Nationalgerichts unterstreicht Wien als pulsierende und zugleich traditionelle Stadt und setzt auf digitalen Kanälen einen starken Akzent.

Kreativszene glänzt mit mutigen Ideen

Neben Wien Tourismus brillierten am Abend auch andere Kampagnen, die Vielfalt und Qualität der österreichischen Kreativszene unter Beweis stellten. Die Agentur DMB. räumte gleich 13 Preise ab und wurde für Kampagnen wie „Sights of Tomorrow“ (Letzte Generation), „Gatevertising“ (Wiener Städtische) und „I Ran From Iran“ (Amnesty International) ausgezeichnet. Ein Highlight war zudem die Ehrung der Nachwuchstalente Laura Kalidz und Katharina Leissing, die Österreich beim Eurobest European Festival of Creativity vertreten werden.

Erstmals wurde in diesem Jahr auch die „Beste Publisher Solution“ gekürt, um die Bedeutung der heimischen Digitalmedien hervorzuheben. ORF-Enterprise erhielt diese Auszeichnung für ihre „ORF.at Contextual Intelligence“, ein Beispiel für das hohe technische Know-how in der Branche.

Blick in die digitale Zukunft

Die iab-austria-Präsidentin Rut Morawetz betonte die Rolle des iab webAD als Trendbarometer für die Zukunft des Digitalmarketings: „Der iab webAD zeigt die Innovationskraft und das hohe Niveau der österreichischen Digitalwirtschaft. Die 136 Shortlist-Platzierungen belegen die beeindruckende Qualität der eingereichten Arbeiten.“ Vizepräsident André Eckert hob hervor, dass die ausgezeichneten Kampagnen auch unter herausfordernden Bedingungen wie strengeren regulatorischen Anforderungen internationales Interesse wecken und den Standort Österreich im globalen Wettbewerb stärken.

Die gesamte Branche feiert mit

Neben den Preisträgern waren zahlreiche prominente Vertreter der österreichischen Digitalwirtschaft anwesend, darunter führende Persönlichkeiten von Raiffeisenlandesbank, Erste Bank, Magenta Telekom, ORF-Enterprise und vielen weiteren Unternehmen. Der Abend zeigte einmal mehr das kreative Potenzial und die Innovationsbereitschaft der österreichischen Digitalbranche, die mit mutigen und visionären Projekten den Puls der Zeit trifft.

Über das iab austria

Das interactive advertising bureau austria (iab austria) vertritt mit über 200 Mitgliedern die Interessen der österreichischen Digitalwirtschaft. Es fördert technische und rechtliche Standards, unterstützt den Wissensaustausch und bietet Aus- und Weiterbildungsprogramme. Der iab webAD zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen im digitalen Marketing und würdigt innovative Kampagnen, die die Entwicklung des Digitalmarketings in Österreich vorantreiben.

Weitere Informationen zu den Gewinnern und der Veranstaltung sind auf der Website des iab austria verfügbar.