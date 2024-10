Radio 88.6 setzt auf DOOH

Der österreichische Privat-Radiosender Radio 88.6 hat im Zuge der Einführung seines neuen Logos und zur Bewerbung der „Bock auf Rock“-Kampagne eine spektakuläre Werbeaktion gestartet. Dabei setzt der Sender auf die innovativen Digital-out-of-Home (DOOH) Lösungen von Goldbach Austria, einer führenden Vermarkterin im Bereich DOOH. Mit der Platzierung auf dem Goldbach Iconic Screen Wien Süd präsentiert sich die Kampagne an prominenter Stelle und erreicht damit ein breites Publikum.

DOOH als Herzstück der Kampagne

Ein herausragendes Element der Kampagne ist der Einsatz des Goldbach Iconic Screens, einer gigantischen 140 m² großen Werbefläche auf dem Dach eines Fitnesscenters in Brunn am Gebirge. Diese Fläche, die als weithin sichtbarer „Leuchtturm“ dient, ist optimal positioniert, um hohe Aufmerksamkeit zu generieren. Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von Radio 88.6, zeigt sich begeistert: „Der unkonventionelle Zugang, ein markiger Spruch und ein knalliger Auftritt auf einer innovativen Werbeform – für uns ist die Kampagne ein Volltreffer!“

Der Timpel, der Kreativkopf hinter der Kampagne und Morningshow-Anchor von Radio 88.6, betont die Wirkungskraft des Standorts: „Der Goldbach Iconic Screen bietet die notwendige Power, Aufmerksamkeit und Frequenz, um unsere Botschaft erfolgreich zu transportieren.“

Zielgruppenansprache durch strategische Platzierung

Die „Bock auf Rock“-Kampagne hebt nicht nur das neue Branding des Senders hervor, sondern unterstreicht auch den rockigen Charakter von Radio 88.6. Durch die strategische Platzierung an stark frequentierten Standorten erreicht die Kampagne sowohl bestehende als auch neue Hörergruppen. Der Geschäftsführer der RadioCom, Günther Zögernitz, der gemeinsam mit dem Timpel die Marketingstrategie verantwortet, erklärt: „Unsere Entscheidung, auf die DOOH-Lösungen von Goldbach Austria zu setzen, unterstreicht unseren Anspruch, die Marke 88.6 mit innovativen und wirkungsvollen Maßnahmen weiter zu stärken.“

Ein starkes Statement für den Rock in Österreich

Radio 88.6, der erfolgreichste Rocksender Österreichs, ist über UKW in fünf Bundesländern sowie österreichweit über DAB+ und im Web empfangbar. Mit einer täglichen Reichweite von 584.000 Hörer*innen ist der Sender der drittgrößte in Österreich und ein wichtiger Werbepartner. Die großangelegte Kampagne rund um die neue Markenbotschaft „Bock auf Rock“ stärkt das Profil des Senders und positioniert ihn prominent in der österreichischen Medienlandschaft.

Goldbach Austria als Partner für großflächige Werbebotschaften

Goldbach Austria, als Tochter der Goldbach Group AG, ist auf die Vermarktung von Medien im TV-, Online- und DOOH-Bereich spezialisiert und bietet innovative Lösungen zur optimalen Zielgruppenansprache. Marcus Zinn, Sales Director DOOH bei Goldbach Austria, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, unseren Iconic Screen als Highlight der 88.6-Kampagne zur Verfügung stellen zu können. Gerade dieser Standort bietet die ideale Plattform, um Markenbotschaften eindrucksvoll zu inszenieren.“