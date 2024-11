Eis-Greissler bringt Kinderaugen zum Leuchten

Das bekannte Familienunternehmen Eis-Greissler, dessen kreative Eissorten nicht nur in den zehn Filialen in Österreich zu genießen sind, sondern auch im eigenen, 32.000 Quadratmeter großen Erlebnispark in Krumbach, setzt seit September auf die geschmackvolle PR-Arbeit von Eva Mandls Expert*innen-Team: Anlass der Kommunikationsarbeit ist die Eröffnung des Eis-Greissler Lichterglanz Spektakels, das seit Ende November dafür sorgt, dass das beliebte Ausflugsziel die Kinderaugen auch im Winter zum Leuchten bringt.

Was mit einer kleinen Eisproduktion begann, ist heute ein österreichweit tätiges Unternehmen mit unvergleichbaren Eissorten wie „Ziegenkäse“ und „Grießschmarren“ und einem der beliebtesten Ausflugsziele Niederösterreichs. Mit der Zusammenarbeit mit der PR-Agentur Himmelhoch will die Eis-Greissler Gründerfamilie Blochberger nun auch ihre neueste Innovation bekanntmachen: Die Eis-Greissler Welt in Krumbach ist heuer erstmalig auch im Winter geöffnet. Beim noch bis Mitte Jänner stattfindenden Lichterglanz Spektakel werden die Besucher*innen von 140 Skulpturen im Lichterpark, einer Eiskunstlauf-Show auf höchstem Niveau und köstlicher Kulinarik verzaubert.

„Wir wollen Erlebnisse schaffen, und das mit viel Liebe zum Detail und einem starken Bezug zur Region. Himmelhoch hat das verstanden und ergänzt unsere Ideen durch erlebnisorientierte PR und kreative Ideenvielfalt. Das ist ganz nach unserem Geschmack“, so die Eis-Greissler Gründer*innen Andrea und Georg Blochberger über die Zusammenarbeit.

Und auch Himmelhoch-Geschäftsführerin und -Gründerin Eva Mandl zeigt sich verzaubert von so viel kreativer Innovation: „Das Familienunternehmen Eis-Greissler ist ein perfektes Beispiel für kreatives, österreichisches Unternehmertum, das keine Grenzen kennt: Es ist die Erfolgsgeschichte eines Milchviehbetriebs aus der Buckligen Welt, das zum innovativen Eisproduzenten und mittlerweile auch zum Ausflugs-Highlight für jährlich 150.000 Besucher*innen wurde. Was gibt es Schöneres, als solche Geschichten einer breiten Öffentlichkeit erlebbar zu machen?“