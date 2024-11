PEFC Awards 2024

Welche österreichischen Unternehmen und Persönlichkeiten tun dem Wald besonders gut? Die Antwort gab PEFC Austria als Siegel für nachhaltige Waldwirtschaft am Mittwoch, 20. November 2024, im Rahmen der Österreichischen Holzgespräche 2024. In der Linzer Tabakfabrik verlieh das Siegel den PEFC-Award für Nachhaltigkeit 2024 in fünf Kategorien.

„Wir sind stolz, auch dieses Jahr wieder erneut fünf Vorbilder entlang der gesamten Wertschöpfungskette für deren verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung vorstellen und ehren zu dürfen“, erklärte PEFC Obmann Dr. Kurt Ramskogler anlässlich der Preisverleihung in der Tabakfabrik in Linz.

Kategorie „Wald“: Stadtgemeinde Knittelfeld

Die Stadtgemeinde Knittelfeld in der Steiermark bewirtschaftet rund 1.750 Hektar Wald und das seit Jahren nachhaltig nach PEFC-Standards. Besonderen Wert setzt die Gemeinde auch auf die Biodiversität und die Baumartenvielfalt: so wurden etwa in den letzten zehn Jahren neben Lärchen, Ahorn und Eiche mehr als 60.000 Tannen gesetzt, um den eigenen Wald Klima fit zu gestalten. Seit 2008 betreibt die Gemeinde auch ein Nasslager, dass eine Holzlagerung von bis zu zwei Jahren ohne Qualitätsverlust ermöglicht. In der „Waldschule“ wird jährlich über 1.500 Kindern der Wald in all seinen Facetten nähergebracht. Auch beim Einkauf wird in der Gemeinde auf das PEFC-Siegel geachtet. Dazu Bürgermeister Harald Bergmann: „Wir achten auch in der Verwaltung beim Einkauf auf das PEFC-Siegel, und zwar vom Papier bis zum Holzbau. Damit stärken wir die regionale Wirtschaft, und das ist eine sinnvolle Sache!“

Kategorie „ZÖFU“ (Zertifiziertes österreichisches Forstunternehmen): Günter Dünser

Günter Dünser ist seit mehr als 30 Jahre als selbständiger Forstunternehmer und Waldpädagoge in Vorarlberg tätig. Sein vorrangiges Anliegen in all seiner Arbeit ist es, dem Wald eine Stimme zu geben. „Als ZÖFU-zertifizierter Unternehmer kann ich meinen Auftraggebern die Qualität zusichern, die sie sich von meiner Arbeit in ihrem Wald erwarten. Für die gesamte Branche ist das ZÖFU-Zertifikat wichtig, damit wir die geforderten Standards in Sachen Natur- und Umweltschutz erfüllen können. Denn wir müssen die Wälder so aktiv nachhaltig bewirtschaften, dass sie dem Klimawandel standhalten und somit auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Damit gewährleisten wir aber auch, dass der wertvolle, nachwachsende Rohstoff Holz auch in Zukunft verfügbar ist.“

Kategorie „CoC – Chain of Custody“: AustroCel Hallein

Seit mehr als 130 Jahren produziert AustroCel hochwertige Produkte aus Zellulose. In der modernen holzbasierten Bioraffinierie wird auf Kreislaufwirtschaft in allen Belangen gesetzt und Holz bis zur letzten Faser verarbeitet. “Mit dem PEFC-zertifiziertem Holz können wir unseren Kunden garantieren, dass das verwendete Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt,” so Sandra Drachschwandtner, Leitung Einkauf & Logistik. Und CEO Dr. Wolfram Kalt fügt hinzu: “Wir leben Nachhaltigkeit in jedem unserer Prozesse. So produzieren wir in Hallein neben Zellulose auch Wärme für die nahe Umgebung sowie Bioethanol für die Industrie. Im kommenden Jahr starten wir auch mit der Produktion eines biologisch abbaubaren Hydrogel-Granulats, das dem Trockenstress der Böden entgegenwirken soll. Nachhaltigkeit kennt keine Grenzen: so fördern wir das PEFC-Siegel seit 2019 auch in China aktiv.”

Kategorie „Persönlichkeit“: DI Martin Höbarth

Martin Höbarth ist einer der Gründungsväter des PEFC-Siegels in Österreich und engagiert sich seit Anbeginn aktiv in der Sache der nachhaltigen Forstwirtschaft. Seine Arbeit und sein Einsatz für die heimischen Waldbesitzer ist gerade heute – mehr als 20 Jahre später – in forstpolitisch stürmischen Zeiten relevanter denn je. Der Abteilungsleiter für Forst- und Holzwirtschaft in der Landwirtschaftskammer Österreich ist ein Verfechter einer aktiven nachhaltigen Waldwirtschaft. „Damals standen wir vor der Situation, dass man auf einzelbetrieblicher Ebene nachweisen musste, was Nachhaltigkeit im Wald ist. Uns war sofort klar, dass dies den Ausschluss vom Markt für Kleinwaldbesitzer bedeuten würde. Und so entwickelten wir mit PEFC ein System, das Kleinwaldbesitzer mittels einer Gruppenzertifizierung eine Vermarktung ihres Holzes ermöglichte. Und gerade jetzt, wo uns aus Brüssel ein starker forstpolitischer Wind entgegenweht, ist und bleibt das PEFC-Siegel ein Garant für aktive und nachhaltige Waldwirtschaft.“

Kategorie „Promotion“: Mautern in der Steiermark

Die Gemeinde Mautern in der Steiermark ist die erste PEFC-zertifizierte Gemeinde in Österreich. Darauf ist Bürgermeister und Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Kühberger besonders stolz und erwähnt: „In unserer Gemeinde ist uns neben der Verwendung von PEFC-zertifizierte Produkte natürlich auch der Bau mit Holz aus nachhaltiger und aktiver Waldbewirtschaftung besonders wichtig, so etwa in unserem neuen Musikheim oder unserer Gemeindekindergrippe. Und auch meinen privaten Wald bewirtschafte ich – genauso wie die anderen Familienbetriebe in unserer Gemeinde, seit über 25 Jahren gemäß den PEFC-Standards.“