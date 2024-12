Optimismus in Krisenzeiten

Eine neue Studie der Münchner Agentur eMinded zu den Trends im Online Marketing für 2025 zeigt, dass Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz verstärkt auf digitale Strategien, allen voran Performance Marketing, setzen, um durch unsichere Zeiten zu navigieren. Im Mittelpunkt der Trendstudie stehen KI-gestützte Ansätze, datengetriebenes Marketing und eine deutliche Budgeterhöhung im Online-Sektor.

Die zentralen Ergebnisse der Erhebung im Überblick:

Mehr Budget für digitales Marketing : 56 Prozent der befragten Unternehmen planen 2025 eine Erhöhung ihres Online-Marketing-Budgets – ein deutlicher Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem der B2C-Sektor zeigt sich mit einer Budgetsteigerung von 71 Prozent besonders investitionsfreudig.





: 56 Prozent der befragten Unternehmen planen 2025 eine Erhöhung ihres Online-Marketing-Budgets – ein deutlicher Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem der B2C-Sektor zeigt sich mit einer Budgetsteigerung von 71 Prozent besonders investitionsfreudig. KI weiterhin im Fokus : 86 Prozent der Unternehmen nutzen bereits KI oder planen den Einsatz entsprechender Lösungen. Die Technologie bietet zwar enormes Potenzial, stellt gleichzeitig aber über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) vor strategische und operative Herausforderungen.





: 86 Prozent der Unternehmen nutzen bereits KI oder planen den Einsatz entsprechender Lösungen. Die Technologie bietet zwar enormes Potenzial, stellt gleichzeitig aber über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) vor strategische und operative Herausforderungen. Data Driven Marketing gewinnt an Bedeutung: Mit der steigenden Relevanz von datengesteuerten Ansätzen und der zunehmenden Bedeutung von Marketing-Automation rüsten sich Unternehmen für eine Zukunft ohne Third-Party-Cookies. Auch Personalisierung zählt zu den Trendthemen des kommenden Jahres.

Entwicklung und Einsatz aktueller Top-Trends

Die Analyse von eMinded zeigt, welche Zukunftstechnologien im nächsten Jahr eine entscheidende Rolle spielen werden. Ähnlich wie im Vorjahr zeichnet sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit Abstand als größter Trend im Online Marketing ab: Beinahe zwei Drittel (64 Prozent) der Unternehmen setzen KI bereits ein, während weitere 22 Prozent ihren Einsatz für das kommende Jahr planen. Insgesamt beschäftigen sich somit 86 Prozent mit der Implementierung von KI, was sie erneut zum wichtigsten Trend macht. Die Technologie treibt nicht nur Automatisierung voran, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für präzisere und effizientere Marketingkampagnen.

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der (Hyper-)Personalisierung, die durch KI maßgeblich verbessert wird: Personalisierte Kundenerlebnisse werden immer wichtiger – dieser Trend geht auch aus der Befragung hervor. Während 48 Prozent der befragten Unternehmen Personalisierung bereits aktiv in ihre Marketingstrategien integrieren, ist die Umsetzung bei 28 Prozent in Planung.

In puncto Data Driven Marketing scheinen Unternehmen aktuell noch zurückhaltender zu sein: Zwar setzen 41 Prozent der Unternehmen datengesteuerte Ansätze schon ein und 30 Prozent planen den Einsatz, jedoch sind dem Thema gleichermaßen 30 Prozent völlig abgeneigt. Mit Ausblick auf eine Zukunft ohne Cookies im digitalen Marketing besteht hier dementsprechend noch Nachholbedarf.

Die größten Herausforderungen in 2025

Neben den Trends liefert die Studie von eMinded wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen. An erster Stelle steht für 57 Prozent der Unternehmen die Steigerung der Effizienz in bestehenden Kanälen. Das Trendthema KI folgt an zweiter Stelle: Obwohl die Relevanz außer Frage steht und ein Großteil der Befragten KI bereits nutzt, bleibt der konkrete Umgang für 53 Prozent eine große Herausforderung. Auch das Thema Budget birgt Ambivalenzen: Trotz der insgesamt steigenden Investitionen in digitale Kanäle sind die Budgets begrenzt, worin 51 Prozent der Befragten ein Hindernis sehen.

„Unsere Studie zeigt, dass die digitale Marketinglandschaft im Wandel ist: Trotz externer Unsicherheiten und Herausforderungen sehen Unternehmen enorme Chancen in der Weiterentwicklung ihrer digitalen Strategien. Wer Trends wie KI und datenbasiertes Marketing effektiv integriert, wird in den kommenden Jahren deutlich profitieren“, erklärt Uli Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer von eMinded, und führt weiter aus: „Die Ergebnisse der Studie helfen uns dabei, noch besser zu verstehen, was unsere Kunden wirklich brauchen, um zukunftssichere Lösungen zu entwickeln.”

Über die Studie

Die Studie Online Marketing Trends 2025 wurde von eMinded durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 181 Online-Marketing-Expert:innen und Entscheider:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Teilnehmer:innen stammen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen, um ein umfassendes Bild der digitalen Marketinglandschaft abzubilden. Die Datenerhebung erfolgte über ein strukturiertes Online-Format, bei dem qualitative und quantitative Fragen kombiniert wurden, um Trends, Herausforderungen und strategische Prioritäten zu identifizieren.