Data Driven Marketing Studie 2024

Fireside Chat: Erfahrungen aus der Praxis

Im innovativen Fireside Chat beleuchteten Clara Haslauer (IKEA Österreich) und Michael Obermaier (SAS) nochmals alle Erkenntnisse des Abends und reicherten diese mit ihren eigenen Erfahrungen und Learnings für die Teilnehmer:innen an.“ Haslauer betonte: „Unsere oberste Priorität liegt auf der Datenqualität. Wir bevorzugen kleinere, dafür validierte Datensätze. Transparenz ist essenziell – ein Modell, dessen Prozesse wir nicht vollständig nachvollziehen können, setzen wir nicht ein. Diese strengen Richtlinien sichern das Vertrauen unserer Kund:innen.“ Obermaier ergänzte: „Die Erwartungen der Kund:innen orientieren sich immer an ihrer ‘last best experience’. KI ermöglicht es, diese Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – und das in Echtzeit.“

Ein starkes Netzwerk für datengetriebenen Erfolg

Ulrike Kittinger, Vizepräsidentin des DMVÖ und Initiatorin der Studie, fasste den Abend treffend zusammen: „Die Studie zeigt einmal mehr, dass Data Driven Marketing der Schlüssel ist, um in der heutigen, von ständigem Wandel geprägten Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch den gezielten Einsatz von Daten können Unternehmen ihre Marketingstrategien präzise auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichten und so maximale Effizienz und Relevanz erreichen.“ DMVÖ Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta ergänzte: „Als Dialog Marketing Verband sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren Mitgliedern die richtigen Themen und praxisorientierten Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Mit der Data Driven Marketing Studie und dem IM DIALOG Magazin schaffen wir Plattformen, die sowohl Wissen vermitteln, als auch den Austausch von Best Practices fördern. So unterstützen wir Unternehmen dabei, das Potenzial datengetriebenen Marketings voll auszuschöpfen.“