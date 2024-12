Reality Check für Marketing-Trends 2025

Videos machen bereits 82 Prozent des gesamten IP-Traffics aus, TikTok beispielsweise ist fast zu 100 Prozent videobasiert. „Video wird aber nicht nur mehr, Video bringt auch mehr“, so Hana Greiner. Studien zeigen, dass ROI, Kaufbereitschaft und Conversion-Rate durch Videos deutlich steigen können. Bei vielen Unternehmen scheitert die Videoproduktion jedoch an fehlender Zeit, Strategie oder am Thema. Mit User-generated Content (UGC) kann es effizienter gehen. „UGC-Marketing löst Influencer-Marketing momentan ab. Man kauft damit günstigeren und trotzdem authentischen Content ein, der nicht vom Creator selbst ausgespielt wird, sondern im eigenen Kanal. Somit kommt er auch der eigenen Reichweite zugute“, sagt Hana Greiner. UGC ermöglicht also kosteneffizienten Video-Content mit mehr Authentizität. Eine Content-Strategie als Basis bleibt dabei aber Pflicht. UGC-Creators können über entsprechende Plattformen rekrutiert werden.

Ist SEO durch künstliche Intelligenz tot?

Statt Google & Co. fragen wir nur mehr ChatGPT und seine zahlreichen Mitbewerber. So, oder so ähnlich, lautet die Begründung, dass SEO diesmal nun wirklich im Sterben liegt. „Die KI ist aber nicht das Ende von SEO“, streicht Georg Reimond hervor. Denn für die KI-Suche sind die Rankings der „normalen“ Suchanfragen eine Grundlage. „Die bewährten Best Practices bei SEO gelten weiterhin, es sind jedoch Anpassungen in der Optimierung für KI-Search zu berücksichtigen“, erklärt Georg Reimond weiter. Der Content sollte auf sehr spezifische, konversationelle Suchanfragen (konkrete Frage und Antwort) angelegt werden, die kleinste Content-Einheit ist neu zu denken. So können unter einer URL auch mehrere Themen als Frage und Antwort abgehandelt werden.

KI-Agents für monotone Tätigkeiten nutzen

Im Bereich von repetitiven Tasks können KI-Agents zu wahren Gamechangern werden. Diese Tools sind in der Lage, konkrete Aufgaben autonom auszuführen, komplexe Muster zu erkennen und proaktiv Lösungen vorzuschlagen. Erste Ansätze für KI-Agents im Bereich Marketing liegen beispielsweise in monotonen, sich wiederkehrenden Prozessen in Kombination mit der Content-Erstellung: etwa in der Beobachtung und Interpretation von Websites, der Bearbeitung von E-Mail-Anfragen oder der Marktbeobachtung. Haben Unternehmen für sich relevante Anwendungsfälle bereits identifiziert, sind die vorhanden Daten und Systeme entsprechend vorzubereiten (Stichwort DSGVO), um KI-Agents einsetzen zu können. Erst danach erfolgt eine Phase des Trainierens und Testens.

