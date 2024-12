Druck & Zustellung ab sofort einfach online buchen!

Gemeinsam mit druck.at bietet das Logistikunternehmen >redmail ihren Kunden einen absoluten Mehrwert beim Druck & der Zustellung von unadressierter Printwerbung (Flyer, Flugblätter, Prospekte & co). Beides kann ganz einfach online über www.druck-und-zustellung.at bestellt werden.

Der Vorteil? Top Qualität aus einer Hand. Nur ein paar Klicks um Ihre Wunschdaten einzugeben, um den Rest kümmert sich >redmail. Sie wählen das gewünschte Zustellgebiet aus und Ihr Wunschprodukt. Der Logistikprofi organisiert für Sie den Druck und die Zustellung Ihrer Werbepost. Einfach & unkompliziert – direkt an Ihre Zielgruppe!

Christian Watzl, Leiter Marketing und Verkauf von >redmail hält fest: „Wir sind stolz darauf unseren Kunden jetzt eine noch größere Palette an Dienstleistungen anbieten zu können. Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich der unadressierten Zustellung von Printwerbung mit der Druckqualität und dem herausragenden Kundenservice von druck.at können wir unseren Kunden ein umfassendes Paket bieten, das ihnen hilft Ihre Marketingziele effizienter zu erreichen. Gerade im heutigen Wettbewerbsumfeld ist es entscheidend, aus der Masse herauszustechen und stets Aufmerksamkeit zu generieren. Genau hier setzen wir an und bieten einen Service, der sich von dem des Mitbewerbs abhebt.“

Warum >redmail?

Das Unternehmen >redmail ist ein Vertriebsdienstleister mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und speziellem Know-How bei der Zustellung von Printprodukten. Mit >redmail erreichen Sie eine hohe Reichweite – von kleinen Wohngebieten bis hin zu ganzen Städten oder sogar gesamten Bundesländern. Durch gezielte Ansprache können Sie sicherstellen, dass Ihre Werbung genau dort landet, wo sie am meisten Wirkung entfalten kann: Ob Einfamilienhaushalte, Kleingartensiedlungen oder VIP-Zielgruppen – also Haushalte, die ein höheres Einkommen bzw. einen höheren Bildungsstand haben – >redmail bringt’s! Mit >redmail haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen dabei hilft, Ihre Werbeziele zu erreichen und Ihre Kunden zu begeistern.

Über >redmail

Die >redmail Logistik & Zustellservice GmbH ist ein österreichischer Vertriebsdienstleister mit jahrzehntelanger Erfahrung und speziellem Know-how in der Medienzustellung und der unadressierten Zustellung von Werbemitteln. Information – und mehr – präzise ans Ziel zu bringen ist der Anspruch, den das Unternehmen für seine Dienstleistungen verfolgt. Als Tochter der Styria Media Group AG gehört >redmail zu einem der führenden Medienkonzerne in Österreich, Kroatien und Slowenien und verfügt damit über ein engmaschiges Netzwerk in der Medienbranche. Mehr Infos unter: www.redmail.at