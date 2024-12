Wegweisende Zusammenarbeit bei Programmatic Radio

Bernhard Redl, Managing Partner, Mediaplus Austria ergänzt: „Die programmatische Buchung von UKW-Radiowerbung ist eine großartige neue Möglichkeit in der österreichischen Medialogik. Für uns als Agentur liegt der Fokus weniger auf dem technologischen Fortschritt allein, sondern vielmehr geht es darum, die neuen Möglichkeiten von Realtime Media auf allen Plattformen zu nutzen. So können wir hyper-individualisierte, datengetriebene Kampagnen gestalten und ausspielen, die sich präzise an den Bedürfnissen unserer Kund:innen orientieren.“