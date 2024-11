Das Siegermarken-Konzept

Sie machen mehr Umsatz. Sie machen mehr Gewinn. Sie können höhere Preise am Markt durchsetzen. Sie wachsen schneller als der Mitbewerb. Sie haben mehr Marktanteil, bringen mehr Wertschöpfung für das Unternehmen und haben natürlich einen höheren Markenwert. Sie sind bekannter, beliebter und werden klar bevorzugt. Das alles leisten starke Siegermarken. Und sie sind natürlich das große Vorbild für andere Marktteilnehmer.

Was aber macht den großen Unterschied zwischen Siegermarken und dem Rest des Feldes aus?

Genau darum geht es in diesem Gespräch zwischen Österreichs führendem Markenpositionierungsexperten Michael Brandtner und MedienManager-Herausgeber Otto Koller. Brandtner zeigt nicht nur klar auf, was Siegermarken so einzigartig macht, sondern auch wie man aus der eigenen Marke eine echte Siegermarke macht. Entscheidend dabei ist immer die mentale Ausgangsposition in den Köpfen der Kunden. Ein Marktführer muss anders denken und handeln als ein Herausforderer, ein Mitläufer oder ein Start-up- Unternehmen.

