Die Zielgruppe ist breiter, als viele denken

Eine neue Studie zeigt, wie verbreitet Videospiele in Österreich sind – auch außerhalb junger Zielgruppen. Für Unternehmen ist das ein Grund, Gaming genauer anzusehen. Über die Wirkung von Werbung in Spielen sagen die Nutzungszahlen allerdings noch nichts aus.

Rund 6,1 Millionen Menschen im Alter von 6 bis 75 Jahren spielen in Österreich laut der Studie GameTrack 2025 zumindest gelegentlich Videospiele. Das entspricht 78 Prozent dieser Altersgruppe. Unter den Spielenden sind 49 Prozent Frauen; von den 65- bis 75-Jährigen spielen laut Studie 54 Prozent. Vorgestellt wurden die österreichischen Ergebnisse am 12. November 2026 von OVUS, dem Entwicklerverband PGDA und der Wirtschaftskammer Österreich.

Damit eignet sich Gaming kaum als Kürzel für eine einzige Altersgruppe. Auch die Geräte unterscheiden sich: 64 Prozent der 6- bis 75-Jährigen spielen laut Studie auf Smartphone oder Tablet,

34 Prozent am PC und 30 Prozent auf Konsolen einschließlich Handhelds. Die Anteile können sich überschneiden, weil Menschen mehrere Geräte nutzen.

Nutzung ist noch keine Werbereichweite

Für Marketingverantwortliche ist die Größe des Publikums ein Ausgangspunkt, keine fertige Mediaplanung. Die Studie erfasst Spielverhalten. Sie beantwortet nicht, wie viele österreichische Nutzer über ein bestimmtes Spiel oder Werbeformat erreichbar sind, wie lange sie eine Anzeige wahrnehmen oder ob eine Kampagne wirkt.

Vor einer Buchung sollten Unternehmen daher genauer nachfragen:

In welchen Spielen erscheint die Werbung?

Welche Altersgruppen lassen sich dort tatsächlich erreichen?

Wie wird die Ausspielung gemessen, und welche Kennzahlen erhalten Werbekunden nach der Kampagne?

Gerade für KMU ist wichtig, ob Aufwand und Kosten zu einem klaren Kommunikationsziel passen.

Ein zweiter Punkt betrifft das Umfeld. Ein gelegentlich gespieltes Rätselspiel am Handy ist eine andere Nutzungssituation als ein längeres Spiel am PC oder auf der Konsole. Wer Gaming als Werbekanal prüft, sollte deshalb nicht allein auf die Gesamtzahl der Spielenden schauen, sondern auf das konkrete Angebot und die passende Ansprache.

Was die Studie aussagt – und wo ihre Grenze liegt

Ipsos befragte im Jänner und Februar 2026 rund 2.000 Internetnutzerinnen und Internetnutzer im Alter von 6 bis 75 Jahren zu ihrem Spielverhalten in den vorangegangenen zwölf Monaten. Ergänzend wurden Daten aus einer Offline-Befragung von 1.000 Erwachsenen herangezogen. Die Herausgeber weisen darauf hin, dass die Ergebnisse wegen geänderter Methode nicht mit der früheren Reihe „Gaming in Austria“ vergleichbar sind. Ein behaupteter Anstieg gegenüber diesen älteren Ergebnissen wäre daher nicht belastbar.

Die neue Untersuchung liefert somit vor allem eines: ein differenzierteres Bild davon, wer in Österreich spielt. Ob und wie eine Marke diese Menschen sinnvoll erreicht, muss eine Kampagnenplanung gesondert belegen.

Quelle: WKÖ, OVUS und PGDA: Vorstellung von „GameTrack 2025“, 12. November 2026. Die Studie wurde von Ipsos im Auftrag des Branchenverbands Video Games Europe durchgeführt.