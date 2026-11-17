„Alle lieben Ali“ holt zweimal Gold

29 Preise wurden bei den EFFIE Awards Austria vergeben. Besonders erfolgreich war eine Social-Media-Serie des waff. Auch der Publikumspreis ging an eine österreichische Kampagne.

Am 12. November traf sich die österreichische Kommunikationsbranche in den Wiener Sofiensälen zur EFFIE-Verleihung. Die IAA Austria vergab 29 Preise in 15 Kategorien: fünfmal Gold, zwölfmal Silber und zwölfmal Bronze. Kathi Wörndl und Philipp Hansa führten durch den Abend. Präsentiert wurde die Verleihung von ORF-Enterprise.

Bei den EFFIEs interessiert die Jury vor allem, was eine Kampagne erreicht hat. Für den Bewerb 2026 kamen 79 Kampagnen auf die Shortlist. Die eingereichten Ergebnisse mussten sich auf den österreichischen Markt beziehen.

Ein Abend für „Alle lieben Ali“

Gleich drei Preise gingen an „Alle lieben Ali“, eine Social-Media-Serie des waff, des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds. Die Kampagne gewann Gold für Markeninhalte und für Social Media sowie Silber in der Kategorie Employer Branding & Recruiting. Entwickelt wurde sie von BTTR, die Mediaagentur war Essence Mediacom Austria.

Die Serie erzählt eine Geschichte rund um Ali und macht dabei Berufe in der Elementarpädagogik sichtbar. Der waff berichtet von 1.200 Bewerbungen für entsprechende Ausbildungsangebote. Das waren laut seiner Aussendung 71 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahlen betreffen die Serie gemeinsam mit einer begleitenden Informationskampagne; wie viel die einzelnen Maßnahmen dazu beigetragen haben, wird nicht getrennt ausgewiesen.

Gold gab es außerdem für „JOIN THE FUTURE Redstone Challenge“, „#frausorgtvor“ der Wiener Städtischen und „Waltz into Space“ des Wien Tourismus. Die Kampagnen zeigen, wie unterschiedlich die Aufgaben hinter den ausgezeichneten Arbeiten waren: Es ging unter anderem darum, Interesse für Berufsfelder zu wecken, ein Vorsorgethema anzusprechen und Wien als Reiseziel zu bewerben.

Publikumspreis für „#frausorgtvor“

Bei einem Preis durfte das Publikum selbst entscheiden: Die Gäste der Gala wählten „#frausorgtvor“ unter den Gold-Gewinnern zum Sieger des IAA Audience Award. Hinter der Kampagne der Wiener Städtischen stehen die Kreativagentur DMB. und die Mediaagentur Wavemaker. Der Publikumspreis wurde zusätzlich zu den Jury-Auszeichnungen vergeben.

Wer sich die Gewinnerkampagnen für das eigene Marketing anschaut, findet auf der IAA-Seite alle ausgezeichneten Arbeiten. Besonders interessant sind dabei die Fragen hinter einer guten Idee: Wen wollte die Kampagne erreichen, was sollte sich ändern – und woran wurde der Erfolg gemessen?

Quellen: IAA Austria zur Verleihung · IAA Austria: Preisträger 2026 · Stadt Wien und waff zu „Alle lieben Ali“