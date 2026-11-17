Oft gefragt, selten konkret geprüft

Auf der deutschen Recruiting-Plattform Instaffo nennen immer mehr Stelleninserate KI-Kenntnisse. Das gilt längst auch für Marketing und andere Berufe außerhalb der IT. Was Bewerberinnen und Bewerber tatsächlich können sollen, bleibt in den Anzeigen aber oft offen.

Wer derzeit durch Stelleninserate scrollt, begegnet KI immer häufiger. Im dritten Quartal 2026 kam das Thema in 24 Prozent der neuen Anzeigen auf Instaffo im Anforderungsprofil vor. Zwei Jahre zuvor waren es rund vier Prozent. Grundlage der Auswertung sind etwa 12.900 Stelleninserate aus Deutschland, die zwischen Jänner 2024 und September 2026 auf der Plattform veröffentlicht wurden.

Auch die Jahreswerte zeigen den Anstieg: 2024 enthielten im Schnitt 3,3 Prozent der Inserate eine KI-Anforderung, 2025 waren es 8,8 Prozent. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Anteil bei 19,7 Prozent.

Ein Studienabschluss war im dritten Quartal 2026 bei sechs Prozent der neuen Inserate zwingend verlangt, ohne dass eine Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation als Alternative genannt wurde. Das bedeutet allerdings nicht, dass Unternehmen auf Abschlüsse verzichten: In mehr als jedem dritten Inserat wird ein Hochschulabschluss erwähnt, meist gemeinsam mit anderen möglichen Qualifikationen.

Auch im Marketing wird KI zum Thema

Die Anforderungen beschränken sich nicht auf technische Berufe. 55 Prozent der Stellen mit KI-Anforderung lagen 2026 laut Instaffo außerhalb der klassischen Tech-Berufe. Besonders häufig wurde KI im Data-Bereich genannt: Dort stand sie bei der Hälfte der neuen Stellen zwischen Jänner und September im Anforderungsprofil. Im Software-Engineering waren es 32,9 Prozent.

Online-Marketing kam auf 30,8 Prozent, Produktmanagement auf 30 Prozent und Consulting auf 22,1 Prozent. Im Projektmanagement lag der Anteil bei 16,6 Prozent, im Personalwesen bei 16,1 Prozent. Auch im Vertrieb ist die Entwicklung sichtbar: Dort stieg der Anteil von 1,6 Prozent im Jahr 2024 auf 9,8 Prozent in den ersten neun Monaten 2026. Im Online-Marketing waren es 2024 noch vier Prozent, im Consulting 2,2 Prozent.

Eine Bitkom-Befragung aus Deutschland passt zu diesem Bild: Für 51 Prozent der Unternehmen mit IT-Stellen zählen praktische IT-Kenntnisse mehr als formale Abschlüsse. Bitkom hält zugleich fest, dass klassische Ausbildungswege weiterhin eine wichtige Rolle spielen. bitkom.org

Berufseinsteiger sollen KI schon anwenden können

Instaffo hat zusätzlich 571 Stelleninserate mit KI-Anforderungen genauer angesehen. Die Anzeigen stammen aus dem Zeitraum Jänner 2025 bis September 2026. Bei 49 Prozent der Juniorstellen mit KI-Anforderung reichten erste Berührungspunkte nicht aus: Gesucht wurden Personen, die KI-Werkzeuge im Arbeitsalltag einsetzen oder selbst Anwendungen damit entwickeln können. Bei Seniorstellen lag dieser Anteil bei 68 Prozent.

Im Marketing war der Abstand zwischen den Erfahrungsstufen vergleichsweise klein. Dort nannten 61 Prozent der Juniorstellen und 64 Prozent der Seniorstellen entsprechende praktische Fähigkeiten. Im Software-Engineering und Data-Bereich waren es 57 beziehungsweise 76 Prozent. Kenntnisse zu automatisierten Abläufen wurden bei Berufseinsteigern mindestens ebenso häufig angesprochen wie bei erfahrenen Bewerbern.

In manchen Inseraten stehen KI-Werkzeuge inzwischen neben Anwendungen wie CRM-Systemen oder Office-Software. Andere verwenden Ausdrücke wie „KI-first-Mindset“ oder „sicherer Umgang mit KI-Tools“. Damit ist zwar eine Erwartung formuliert – welche Aufgabe jemand mit KI erledigen soll, ist daraus aber nicht immer ersichtlich.

Kein einziges Inserat verlangte ein KI-Arbeitsbeispiel

Wie Unternehmen diese Fähigkeiten prüfen wollen, lässt sich aus vielen Anzeigen nicht erkennen. Instaffo untersuchte dafür 420 Inserate aus Vertrieb, Marketing, Tech und IT im Detail. Keines davon forderte Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich auf, mit der Bewerbung ein konkretes KI-Arbeitsbeispiel einzureichen.

Bei technischen Spezialistenstellen werden zum Teil Erfahrungen mit KI-Projekten oder bereits eingesetzten Anwendungen vorausgesetzt. In anderen Bereichen bleiben die Formulierungen allgemeiner. Instaffo empfiehlt Arbeitgebern deshalb, KI-Anforderungen mit den tatsächlichen Aufgaben der Stelle zu verbinden: Geht es etwa um Recherche, die Erstellung von Inhalten oder automatisierte Abläufe? Im Auswahlgespräch könnten sie nach konkreten Beispielen fragen – auch danach, wie jemand Ergebnisse kontrolliert und wann KI für eine Aufgabe nicht passt.

Ein Gehaltsvorteil ist damit noch nicht belegt

Bei vergleichbaren Stellen lag die Mitte der ausgeschriebenen Gehaltsspanne laut Instaffo im Durchschnitt um rund vier Prozent höher, wenn KI-Kenntnisse im Inserat genannt wurden. Das entspricht etwa 3.000 Euro im Jahr. Für den Vergleich berücksichtigte die Plattform Berufsfeld, Karrierestufe und Ausschreibungszeitraum.

Innerhalb desselben Unternehmens fand Instaffo jedoch keinen entsprechenden Aufschlag. Aus der Auswertung lässt sich daher kein persönlicher Gehaltsvorteil durch KI-Kenntnisse ableiten.

Zur Einordnung: Die Untersuchung zeigt, was in Stelleninseraten auf Instaffo steht. Sie ist nicht repräsentativ für den gesamten deutschen Arbeitsmarkt und enthält keine Zahlen für Österreich. Für die vertiefende Analyse wurden 571 Anzeigen mit KI-Anforderungen einzeln ausgewertet; die 420 Inserate aus Vertrieb, Marketing, Tech und IT sind Teil dieser Detailbetrachtung. Datenstand ist Oktober 2026.