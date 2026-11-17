Beim Technology Impact Summit in Graz ging es um Europas digitale Zukunft. Zwischen der großen Frage nach Unabhängigkeit und konkreten KI-Projekten zeigte sich, worüber auch kleinere Unternehmen entscheiden müssen: Welche Daten bleiben im Haus, wer trägt Verantwortung und was bringt eine Anwendung im Alltag?

Rund 400 geladene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen am 11. November zum Technology Impact Summit in die Aula der Universität Graz. Veranstaltet wurde das Treffen von der Universität Graz, der Technischen Universität Graz, der FH JOANNEUM und JOANNEUM RESEARCH. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Europa bei digitalen Technologien handlungsfähig bleibt.

In den Diskussionen wurde deutlich, dass „digitale Souveränität“ für die Teilnehmenden nicht bedeutet, jede Technologie selbst entwickeln zu müssen. Philipp Töbich von SAP und Christian Winkelhofer von Accenture warnten davor, aus dem Wunsch nach Unabhängigkeit auf geeignete Lösungen zu verzichten. Entscheidend sei, Abhängigkeiten zu erkennen, Risiken abzuwägen und trotzdem ins Tun zu kommen.

Was das im Betrieb heißen kann, zeigten die vorgestellten Projekte. Die folgenden Angaben zu den Anwendungen und ihren Ergebnissen stammen aus der Veranstaltermitteilung und von den Präsentierenden.

Eine KI-Lizenz allein verändert noch keinen Arbeitsablauf

Gabriel Wernbacher von Experts Inside berichtete von der Begleitung von rund 60.000 Copilot-Nutzern bei der Einführung. Aus seiner Sicht beginnt ein sinnvoller Einsatz bei den Zugriffsrechten: Wer darf welche Daten sehen, welche Aufgaben übernimmt die KI und wer gibt Ergebnisse frei? Erst danach lasse sich beurteilen, ob ein Arbeitsablauf schneller oder besser geworden ist.

Patrick Ratheiser von EY und Gerhard Kokalj von AVL List zeigten, wie KI-Agenten bei der Vorbereitung von Besprechungen, täglichen Übersichten und der Bündelung von Aufgaben eingesetzt werden. Ihr Beispiel macht auch eine organisatorische Frage sichtbar: Wenn ein System Informationen sammelt und Prioritäten vorschlägt, muss klar sein, wer diese Vorschläge kontrolliert und entscheidet. TechnologyImpactSummitEuropasdigitaleSouveraenitaetdarfnichtzurAutarkieFantasiewerdenBILD.pdf

Lokal oder in der Cloud?

Für kleinere und mittlere Unternehmen ist die Wahl der technischen Lösung besonders greifbar. Helmut Lindner und Sabine Proßnegg von der FH JOANNEUM stellten das Forschungsprojekt „Radius“ vor. Dabei wurde eine lokale KI-Infrastruktur aufgebaut, bei der Anfragen der Mitarbeiter im Unternehmen bleiben.

Für das vorgestellte Projekt nannten sie rund 25 Nutzer als Größenordnung, ab der die lokale Lösung günstiger als eine Cloud-Lösung sei. Das ist eine Angabe zu diesem Projekt, keine allgemeine Preisgrenze für jedes Unternehmen. Die Forschenden nannten auch die andere Seite: Lokale Modelle können weniger leisten, und für Einrichtung und Betrieb braucht es Fachwissen.

Weitere Anwendungen kamen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. JOANNEUM RESEARCH zeigte mit PALM, wie Beschäftigte Fragen in Alltagssprache an eine Datenbank stellen können. DaphOS und die Universität Graz präsentierten eine Lösung für die Dienstplanung in Gesundheitseinrichtungen. MANZ und Noxtua zeigten ihre Zusammenarbeit bei KI für Rechtsinformationen, bei der aktuelle und verlässliche Fachinhalte eine wichtige Rolle spielen. Auch Anwendungen für Datenschutz und IT-Sicherheit waren unter den vorgestellten Projekten.

Die Beispiele sind keine fertige Entscheidungshilfe für die Anschaffung eines bestimmten Systems. Sie zeigen aber, welche Fragen vor einem Einsatz auf den Tisch gehören: Welche Aufgabe soll gelöst werden? Welche Daten werden dafür gebraucht? Wer betreibt die Lösung, und woran wird ihr Nutzen gemessen?

Staatspreis für KI ab 2027 in Graz

Zum Abschluss kündigte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll an, dass der Staatspreis für Künstliche Intelligenz künftig beim Technology Impact Summit verliehen werden soll. Die erste Verleihung ist für 2027 in Graz vorgesehen. Ausgezeichnet werden sollen Produkte, Lösungen und Prozesse aus Österreich, die bereits praktisch eingesetzt werden; über die Vergabe soll eine Fachjury entscheiden.