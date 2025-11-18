Plötzlich Führungskraft
Neue Erwartungen souverän meistern und Teams sicher leiten
Der Rollenwechsel von einer Fachkraft zu einer Führungskraft ist einer der größten Übergänge im Berufsleben. Gerade in volatilen Zeiten bringt dieser Wechsel zusätzliche Stolpersteine und größere Erwartungshaltungen des eigenen Umfeldes. Die beiden Referent*innen der ARS Akademie, Julia Pichler-Roßbach und Ulrich Schubert unterstützen Teilnehmer*innen bei dieser Herausforderung im Seminar „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“.
„Wir leben im Moment in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt. Gerade hier brauchen angehende Führungskräfte unbedingt eine Struktur, um in die Rolle hineinzuwachsen“, so Ulrich Schubert. „Das Seminar ‚Vom Mitarbeiter zur Führungskraft‘ greift genau diese Themen auf. Es bietet Raum, die neuen Anforderungen an eine Führungsrolle zu verstehen, typische Stolpersteine im Rollenwechsel zu reflektieren und praktische Werkzeuge für den Führungsalltag kennenzulernen. Ziel ist es, den Übergang bewusst und professionell zu gestalten, damit neue Führungskräfte sowohl den Anforderungen des Unternehmens gerecht werden als auch die Bedürfnisse ihrer Teams im Blick behalten“, so Schubert weiter.
Fachliche Kompetenz allein reicht in dieser neuen Rolle meist nicht mehr aus. Klare Kommunikation, konstruktives Feedback, verantwortungsvolles Delegieren und ein professioneller Umgang mit den unterschiedlichen Erwartungshaltungen sind entscheidend für die neue Position. Neben den eigenen Ansprüchen die „perfekte“ Führungskraft sein zu wollen, kommen somit von allen Seiten weitere Ansprüche und Forderungen hinzu. „Das Wichtigste ist die Konzentration auf das Wesentliche. Es werden aus allen Richtungen viele Erwartungshaltungen gestellt und die angehenden Führungskräfte versuchen all dem gerecht zu werden. Dabei liegt der zentrale Erfolgsfaktor darin, klar zu definieren, welche Prioritäten im Führungsalltag gesetzt werden müssen, um wirksam führen zu können“, so Pichler-Roßbach.
Den neuen Ansprüchen gerecht werden
„In den meisten Fällen ist es so, dass vormalige Expert*innen zu Führungskräften ernannt werden und damit zwar inhaltliche Expert*innen in ihrer Materie sind, aber nicht wissen, wie man tatsächlich führt. Sie befinden sich somit auf einmal in einer neuen Rolle, mit anderen Anforderungen und Erwartungen, die an sie gestellt werden. Man befindet sich plötzlich in einer „Sandwich-Position“, hat also den Druck von oben aber nun auch von unten“, ergänzt Ulrich Schubert.
Führen kann man aber lernen, und das zweitägige Seminar „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“ gibt den Teilnehmer*innen eben jene Struktur und einen Leitfaden, den sie für diesen Rollenwechsel benötigen.
„Vielen Teilnehmer*innen wird erst im Seminar bewusst, dass Führung nicht etwas ist, das man kann oder nicht kann, sondern etwas, das man erlernen muss und kann. Nach diesen zwei Tagen gehen die Teilnehmer*innen wesentlich erleichtert wieder in ihre Berufe zurück, einerseits weil sie sehen, es geht den anderen genauso und andererseits, weil sie verstehen, dass es nicht an einem selbst liegt, dass man noch nicht richtig führen kann, sondern es einfach noch nicht gelernt hat“, so Pichler-Roßbach.
Details zum Seminar
Themenschwerpunkte:
- Basis- und Veränderungsmanagement
- Soziale Kompetenz und Teamführung
- Persönliche Kompetenz und Selbstführung
- Kommunikation und Gesprächsführung
- Rollenwechsel, Fallstricke und Praxistransfer
Format: Präsenzveranstaltung
Dauer: 2-tägig
Mehr Informationen unter: https://ars.at/seminar/10172/
