Treffpunkt für Gaming, E-Sports und Community

Eintauchen, mitspielen, erleben: Am 22. November verwandeln sich die Promenaden Galerien Linz in ein Paradies für Gamer, E-Sports-Fans und Interessierte. Unter dem Motto „Game.On“ die regionale eSportsMesse powered by Liwest lädt Tips von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu einem Tag voller Action, Interaktion und digitaler Innovation ein.

Ein zentrales Highlight ist die oberösterreichische Landesmeisterschaft in EA Sports FC, die in Kooperation mit dem E-Sport Verband Österreich (ESVÖ) ausgetragen wird. Hier treffen ambitionierte Spieler aufeinander, um den Titel des Landes auszuspielen – Spannung und Gänsehaut inklusive.

Gaming erleben – von Retro bis Virtual Reality

Von nostalgischen Retro-Konsolen über rasante Mario Kart-Duelle und eine Carrera-Bahn bis hin zu Virtual-Reality-Erlebnissen, Ski- und Racing-Simulationen sowie eine Free2Play Area: Bei der Tips Game.On steht das aktive Mitmachen im Mittelpunkt. Besucher können selbst zocken, neue Technologien ausprobieren und in die faszinierende Welt des Gamings eintauchen. Analoge Spiele runden das Programm ab.

Österreichische Spieleentwickler präsentieren zudem ihre neuesten Titel und geben spannende Einblicke in die heimische Gaming- und E-Sports-Szene. Das vielseitige Bühnenprogramm mit Vorträgen, Spielvorstellungen, einem Nerdquiz und einem Cosplay-Tanzauftritt sorgt für Unterhaltung und Inspiration gleichermaßen.

Community trifft Leidenschaft

Die Tips Game.On powered by Liwest versteht sich als Plattform, die Gaming-Kultur, Community und Interessierte zusammenbringt. Vereine, Streamer und Gamer aus Oberösterreich stellen sich vor, tauschen sich mit Besuchern aus und zeigen, wie vielfältig und lebendig die Szene in der Region ist.

Die Tips Game.On zeigt, dass E-Sports und Gaming längst mehr sind als Freizeitbeschäftigung – sie verbinden Generationen, fördern Kreativität und schaffen echte Begegnungen in der digitalen Welt.

Alle Details zum Programm unter gameon.tips.at.

Gleich im Kalender eintragen: