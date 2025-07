ARS Akademie: Leitbetriebe Austria Rezertifizierung

Die ARS Akademie ist erneut zertifizierter Partner der Leitbetriebe Austria. Die Verleihung der Zertifikate fand am 1. Juli beim Leitbetriebe Austria Sommerfest in der Schlumberger Wein- und Sektkellerei statt.

Beim alljährlichen Sommerfest der Leitbetriebe Austria feierten Entscheidungsträger der österreichischen Wirtschaft gemeinsam ihre Erfolge und 22 Betriebe erhielten in diesem Jahr ihre Neu- oder Rezertifizierung. Darunter die ARS Akademie, die bereits zum zweiten Mal rezertifiziert wurde.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Leitbetrieb Austria. Die Rezertifizierung bestätigt unseren konsequenten Weg in Richtung Qualität, Innovation und nachhaltiges Wirtschaften. Sie ist für uns nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen, sondern auch Ansporn, unsere Verantwortung als Vorbildunternehmen weiter aktiv wahrzunehmen – gegenüber unseren Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Partnern“, so Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

„Leitbetriebe wie die ARS Akademie gehören zu den Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft. Das Unternehmen überzeugt durch konsequente Ausrichtung auf wirtschaftliche Leistung, soziale Verantwortung und umfassende Nachhaltigkeit. Ich freue mich, die ARS Akademie auch dieses Jahr wieder als Leitbetrieb zu rezertifizieren“, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Rund 800 ausgewählte Top-Expert*innen aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in rd. 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an rd. 18.500 Teilnehmende pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 15 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria ist die unabhängige, branchenübergreifende Exzellenz-Plattform der vorbildhaften Unternehmen Österreichs und feiert dieses Jahr ihren 35. Geburtstag. Als Leitbetriebe werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation sowie zu ökologischer und sozialer Verantwortung bekennen. Alle zertifizierten Leitbetriebe müssen ein umfangreiches Qualifikationsverfahren durchlaufen, welches alle zwei Jahre wiederholt wird.