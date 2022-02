Ein Animationsvideo mit Tiefgang

Vier Studentinnen der Fachhochschule St. Pölten präsentieren ihr Animationsvideo. Ein Erstlingswerk, das sich sehen lassen kann.

So übertrugen die aufstrebenden Filmtalente ein sehr emotionales Thema in die Welt des Animationsfilms. Eine Herausforderung, die in unserer heutigen, mit Informationen völlig überladenen Welt immer mehr an Bedeutung gewinnt. In kürzester Zeit sollen nicht nur Emotionen geweckt, sondern auch wertvolle Informationen transportiert werden. Wie so ein Film entsteht und was es bei der Produktion zu beachten gilt verraten die vier Studentinnen Lena Dörflinger, Julia Krejcarek, Tanja Schaurhofer und Sarah Golden im Gespräch mit Otto Koller.

Hier sehen Sie das Animationsvideo: