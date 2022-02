Michael Buchinger gewinnt den Ö3 Podcast Award

Zurück in Wien widmet er sich direkt nach Abschluss des Bachelor-Studiums dem Schreiben seines ersten Buches „Der Letzte macht den Mund zu“, das am 14. Juli 2017 im Ullstein Verlag erscheint und auf Platz 11 der SPIEGEL-Online-Bestsellerliste einsteigt. In dieser Anekdotensammlung widmet er jedes Kapitel einer Sache, die er abgrundtief hasst und erzählt dabei erheiternde Geschichten aus seinem bisherigen Leben.

Das zweite Buch, „Lange Beine, kurze Lügen“, erscheint am 9. November 2018 ebenfalls bei Ullstein und kreist ganz um das Thema „Lügen“: Michael Buchinger schildert die schönsten und aufwändigsten Lügen aus seinem Leben und schenkt seinen LeserInnen endlich mal reinen Wein ein. Sein gleichnamiges Programm feiert am 3. September 2018 im Stadtsaal Wien Premiere. Seitdem füllt Buchinger die Säle in Österreich und Deutschland.

Ebenfalls im Jahr 2018 startet Buchinger seinen wöchentlichen Podcast „Buchingers Tagebuch“, in welchem er jeden Dienstag plaudernd über seine Erlebnisse und etwas intimeren Gedanken berichtet: Etwa davon, was auf Influencer-Events wirklich passiert oder darüber, wie er in einer Woche voller Termine und Drehs plötzlich eine Panikattacke hatte und sich dennoch verpflichtet fühlte, auf Instagram ein heiteres Influencer-Leben zu präsentieren. Ein Seelen-Striptease in Podcast-Form, das ihn seinen Fans noch näherbringt! Seit 2019 ist er gemeinsam mit Bestsellerautor Thomas Brezina und einem wechselnden Gast in einem zweiten Podcast „Drei wollen Durchblick“ zu hören.

Michael Buchinger ist der „medialpräsenteste Influencer“ Österreichs, wie die APA 2018 berichtete. 2020 wird er im deutschsprachigen Forbes „30 under 30“ angeführt, dem Ranking der 30 Erfolgreichsten und Innovativsten jungen Menschen unter 30.

Dennoch ruht er sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Am 14. Juni erscheint sein bereits drittes Buch „Hasst du noch alle?!: Gesunde Kekse, leere Versprechungen und Partyspiele.- 333 Gründe, um täglich aus der Haut zu fahren“ im Random House Verlag.

Im Herbst 2021 zeigt sich Michael Buchinger von einer völlig neuen Seite: er übernimmt seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm an (Regie: Jan Frankl, Produktion: Samsara Filmproduktion)!