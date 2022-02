Screenforce Expertenforum: Diese Themen entscheiden heuer über den Erfolg im Marketing

Petra Süptitz, Gesa Lischka und Ines Imdahl verraten im Talk mit Malte Hildebrandt, wie Marken wirkungsstark punkten. Digitales Live-Event am Weltfrauentag, den 8. März 2022, um 10.00 Uhr.

Unter dem Motto „Brands & Business: Was 2022 wichtig wird!“ beantwortet Screenforce die Fragen, die für Marken und Unternehmen heuer entscheidend sein werden: Wie ticken die Konsumenten nach über zwei Jahren Pandemie? Was hat es insbesondere mit den neuen „Glamour Greens“ auf sich? Welche Rolle spielen Emotionen tatsächlich, wenn es darum geht, die Markenerinnerung zu festigen und wann schnappt unser „Reptiliengehirn“ zu? Und, wie lässt sich der Bias zwischen Wissen und Tun in Bezug auf Nachhaltigkeit endlich auflösen? Drei Expertinnen geben im Rahmen des ersten Expertenforums dieses Jahres Antworten auf Basis brandaktueller Erkenntnisse aus der Marktforschung.

Petra Süptitz (Director Marketing & Consumer Intelligence, GfK) hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im strategischen FMCG-Marketing, Markenmanagement und Kommunikation und berät seit 2017 Unternehmen zu Konsumtrends, gesellschaftlichen Veränderungen und dem Verhalten diverser Zielgruppen. In ihrem Vortrag verrät sie, worauf es ankommt: „Glamour oder Öko? Beides!“.

Als strategische Geschäftsführerin der Marketingagentur Kochstrasse baut Gesa Lischka mit 50 Mitarbeitern Marken auf. Für erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung setzt sie auf neurowissenschaftliche und verhaltenspsychologische Erkenntnisse und schlägt so die Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und anwendungsorientierter, gewinnbringender Umsetzung. In ihrem Beitrag untersucht sie: „Warum unser Gehirn Emotionen will, um sich an Marken zu erinnern“.

Ines Imdahl führt mit dem Rheingold Institut eine der renommierten internationalen Adressen für tiefenpsychologische Markt- und Medienforschung und gründete 2011 zusammen mit Jens Lönnekerden Rheingold Salon, eine tiefenpsychologisch arbeitende Forschungsagentur, die Empirie, Strategien, Gestaltung und Umsetzungsprozesse verbindet. Imdahls Arbeitsschwerpunkte liegen in der psychologischen Markt- und Kulturforschung, besonders im Bereich Frauen- und Jugendforschung, sowie Werbewirkungsforschung. Beim Expertenforum verrät sie: „Warum Frauen die Welt retten werden: und Männer dabei unerlässlich sind“.

Durch das erste digitale Expertenforum des Jahres führt Screenforce-Deutschland-Geschäftsführer Malte Hildebrandt. Die Teilnahme am Screenforce-Expertenforum am Dienstag, den 8. März 2022, um 10 Uhr, ist nach vorheriger Anmeldung auf screenforce.de/events kostenlos.

