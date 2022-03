Handout Webinar #9 – Google my Business

Google My Business

In einem Unternehmenseintrag bei Google my Business, sind alle wichtigen Informationen auf einem Portal zusammengefasst. Von Logo, Öffnungszeiten, Adresse, bis hin zu aktuellen Informationen, Events oder Produkten. Warum das so wichtig für Ihre Auffindbarkeit im Internet ist, erfahren Sie im nachfolgenden Artikel.

Die im Video besprochenen Punkte zum Thema Google for Jobs werden nachfolgend beschrieben und mit Screenshots ergänzt. Videolänge: 54:37 Minuten

Was ist Google my Business?

Eigentlich heißt das Produkt Google Unternehmensprofil und ist seit vielen Jahren verfügbar wurde und wird aber zu wenig genutzt. Vielleicht aus dem Grund: was nichts kostet ist nichts wert.

Bei einer Suchabfrage, die für Google einen Ortsbezug hat, wird die Darstellung verändert und im Suchergebnis in der Mitte bis zu drei oder rechts ein Unternehmenseintrag angezeigt.

Suchergebnis ein Ergebnis bei google.at auf der rechten Seite bei der Suche nach einem Unternehmen und Mobile

Google My Business steht Unternehmen jeder Größe kostenfrei zur Verfügung. Der Eintrag zeigt für die jeweilige Branche wichtige Informationen zur Verfügung. Für Nutzer gibt es zusätzliche Möglichkeiten einen Eintrag zu speichern, dahin zu navigieren, zu reservieren und viele weitere Möglichkeiten.

Aufgrund der prominenten und auffälligen Platzierung hat der Business Eintrag eine hohe Aufmerksamkeit der Suchenden. Ein Lokaler Unternehmenseintrag unterstützt Google dabei die lokale Zuordnung der dazugehörigen Webseite zu präzisieren und zu verifizieren. Das Unternehmen / den Standort gibt es wirklich.

Und nicht nur Google, sondern auch Bing, Apple, Yandex und Baidu bieten diese Art der kostenfreien Einträge in ihren Suchmaschinen an.

Das eigene Unternehmen in Google My Business bringen

Der Eintrag erscheint bereits Minuten nach der Erstellung, wenn eine Suchanfrage bei Google getätigt wird. Es kann aber auch sein, dass es ein Unternehmen und seinen Standort bereits bei Google gibt. Das liegt daran, dass die Wirtschaftskammer Unternehmensdaten für Google zur Verfügung stellt.

Zumeist wird das Unternehmen dann mit dem offiziellen Wortlaut und nicht dem Rufnamen gefunden. Beispiel „Schnell Betriebs GmbH“ anstatt „Seehotel Bellevue Zell am See“. Der Eintrag kann durch Eingabe des Firmenwortlautes oder bei der Suche nach der Adresse gefunden werden.

Ist das eigene Unternehmen gefunden, kann es mit einem Klick auf Inhaber des Unternehmens beansprucht werden (Claiming). Das funktioniert bei allen Business Plattformen ähnlich. Übernehmen Sie immer bestehend Einträge da diese wertvoller für Ihre Auffindbarkeit sind, Sie haben eine höhere Glaubwürdigkeit da von Google selbst erstellt.

Warnung: übernehmen Sie keine Einträge von Mitbewerbern oder anderen. Dies könnte ein teures UWG Verfahren nach sich ziehen.

Eine weitere Möglichkeit ist direkt auf Google My Business zu starten. Oftmals erkennt die Dubletten Kontrolle von Google, dass es einen Eintrag bereits gibt und schlägt Ihnen vor diesen zu verwenden.

Pro Standort sollte ein Unternehmen nur einen (1) Eintrag haben. Finden Sie weitere Einträge für einen Standort bei Google was immer wieder vorkommt, dann ist es empfohlen diese Einträge zu claimen und als Duplikat in der Verwaltungsoberfläche zu markieren.

Die Verwaltung Ihres Google My Business Eintrages

Die Verwaltung eines oder mehrere Einträge kann von einer oder mehrerer Personen ausgeführt werden, die ein Google Konto besitzen. Hierzu steht eine Oberfläche für Desktop Computer aber auch eine App für das Smartphone zur Verfügung.

Im eigenen GMB Eintrag können viele nützliche Funktionen und Möglichkeiten genutzt werden, um einen Eintrag noch besser Sichtbar und noch auffälliger zu machen. Google führt Sie aber auch Schritt für Schritt zum optimalen Profil.

Sie werden laufend aufgefordert Änderungen zu prüfen oder selbst Informationen hinzuzufügen. Hier gilt: desto mehr Informationen hinterlegt werden und je öfter aktualisiert wird, desto besser die Chancen. Dominieren Sie das Suchergebnis!

Möglichkeiten zur Verwaltung

Startseite – das Dashboard auf dem Google Hinweise für die nächsten Schritte und wichtige Ereignisse gibt.

– das Dashboard auf dem Google Hinweise für die nächsten Schritte und wichtige Ereignisse gibt. Beiträge – wie bei Facebook können Social Media Beiträge mit Bildern, Videos und Links erstellt werden. Diese haben neben einer Mitteilungsfunktion an Follower auch die Funktion, dass Wettbewerber im Suchergebnis verdrängt werden.

– wie bei Facebook können Social Media Beiträge mit Bildern, Videos und Links erstellt werden. Diese haben neben einer Mitteilungsfunktion an Follower auch die Funktion, dass Wettbewerber im Suchergebnis verdrängt werden. Info – die generellen Informationen zum Unternehmen / Standort wie Telefon, Öffnungszeiten, Adresse usw.

– die generellen Informationen zum Unternehmen / Standort wie Telefon, Öffnungszeiten, Adresse usw. Statistiken – wie viele Personen sehen den Eintrag und interagieren damit wie Telefon, Navigation usw.

– wie viele Personen sehen den Eintrag und interagieren damit wie Telefon, Navigation usw. Rezensionen – eine der wichtigsten Funktionen. Hier sind die 1-5 Sterne und gute und schlechte Bewertungen können vom Unternehmen kommentiert werden.

– eine der wichtigsten Funktionen. Hier sind die 1-5 Sterne und gute und schlechte Bewertungen können vom Unternehmen kommentiert werden. Nachrichten – Kunden und Interessenten können direkt Nachrichten senden.

– Kunden und Interessenten können direkt Nachrichten senden. Fotos – zur Verwaltung des eigenen Logos und Videos, der eigenen und Kunden Fotos.

– zur Verwaltung des eigenen Logos und Videos, der eigenen und Kunden Fotos. Buchungen – direkt Verbindung zu Buchungs Tools verschiedener Anbieter die voll integriert sind wie com.

– direkt Verbindung zu Buchungs Tools verschiedener Anbieter die voll integriert sind wie com. Produkte – ein Joker in der Präsentation von Angeboten. Diese können dann bei einem Beitrag verbunden werden und nehmen, wenn angezeigt viel Raum ein was Wettbewerber verdrängt. Hierbei auch an nicht materielle Güter denken wie Seminare oder 3-Zimmer Wohnung bei einem Immobilienmakler.

– ein Joker in der Präsentation von Angeboten. Diese können dann bei einem Beitrag verbunden werden und nehmen, wenn angezeigt viel Raum ein was Wettbewerber verdrängt. Hierbei auch an nicht materielle Güter denken wie Seminare oder 3-Zimmer Wohnung bei einem Immobilienmakler. Leistungen – welche Leistungen bietet das Unternehmen an. Dies ist vergleichbar den Produkten.

– welche Leistungen bietet das Unternehmen an. Dies ist vergleichbar den Produkten. Website – aus den im Profil hinterlegten Informationen, News und Bewertungen kann eine Unternehmensseite erstellt werden die sich laufend selbst aktualisiert.

– aus den im Profil hinterlegten Informationen, News und Bewertungen kann eine Unternehmensseite erstellt werden die sich laufend selbst aktualisiert. Nutzer – Nutzer und Rechte vergeben damit das Profil Top gepflegt wird. Eventuell nötig bei 360 Grad Fotoservice damit der Dienstleister die Panorama Aufnahmen bereitstellen kann. Auch für die Agentur oder Dienstleister als Zugang besser als Login Daten zu versenden.

Google my Business Erfolge messen

Wenn jene Besucher ausgewertet werden sollen die aus dem Google My Business Eintrag auf die eigene Webseite kommen dann ist es nötig die Zielseite um einen Parameter wie ?utm_source=google_my_business zu ergänzen. Profis erweitern diese Parameter, um einzelne Standorte zu markieren.

Beispiel für einen Standort in Salzburg: https://www.promomasters.at/?utm_source=google&utm_medium=google_my_business&utm_campaign=salzburg

In einem Statistik Tool wie Google Analytics können diese Zugriffe auf die Webseite dann ausgewertet werden.

Befindet sich in

Eine fast nicht genutzte und sehr spannende Möglichkeit ist der Eintrag im Eintrag. Diese Funktion ist zumeist auf Flughäfen und Shopping Centern zu sehen. Kann jedoch auch in kleineren Einheiten genutzt werden wie im nachfolgenden Beispiel.

Im Tourismus oftmals ein Problem, wenn Bewertungen eines Hotels, des Restaurants und Wellness Centers durcheinander kommen. Vor allem wenn diese einen eigenen Betreiber haben. Aber auch weil das Haubenrestaurant als Teil des Restaurants zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.

Dies bedeutet Aufmerksamkeit aller zum Betrieb zugehöriger Standorte als eine Einheit.

Sehr spannend auch für das HR & Recruiting. Jobsuchende finden dann auch den Eintrag Firma Job & Karriere als Befindet sich in: Firma. Das hat Vorteile in der Sichtbarkeit, Kommunikation und bei Bewerbungsgesprächen vor Ort. Ein MUSS in Zeiten von ART of Recruiting im Rennen um die besten Fachkräfte.

7 Tipps zu Google my Business

Rufnamen verwenden anstatt des Firmenwortlautes Mehr ist hier mehr – alle Felder befüllen Fotos sind sehr beliebt Gute und schlechte Bewertungen verwalten Eintrag oder Link in eigene Webseite einbauen Doppelte Einträge holen und markieren Eintrag immer wieder aktualisieren und Beiträge posten

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wecken neuer Potentiale! Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „Firmen A-Z und Branchenbücher“.