SEO Webinar #10 – WKO Firmen A-Z

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #10 erklärt Michael Kohlfürst warum man sein Unternehmen im „WKO Firmen A-Z“ registrieren sollte und wie dies funktioniert.

Zum einen sei dabei erwähnt, dass die Teilnahmegebühr für diese Plattform ja ohnehin in der jährlichen Grundumlage enthalten und somit bereits bezahlt ist, und zum anderen kann gesagt werden, dass es keinerlei Kenntnisse erfordert, sich auf dieser Plattform zu registrieren.

Die Plattform selbst erfreut sich zahlreicher Zugriffe und ist durchaus attraktiv, wie Michael Kohlfürst im Seminar erklären wird.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.